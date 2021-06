Acusan a Maite Perroni de andar con productor, esposo de Claudia Martin

México.- Maite Perroni es señalada de enviarle mensajes comprometedores al productor Andrés Tovar, esposo de la actriz de Televisa, Claudia Martin, a media noche.

Lo malo para la ex RBD, quien anunció el fin de su relación con el productor musical Koko Stambuk, es que la esposa de Andrés Tovar, productor de “Sale el Sol” ya los descubrió.

Según TvNotas, Maite Perroni tenía meses engañando a Koko con Andrés Tovar, quien tiene dos años de matrimonio con Claudia Martin, actriz de la telenovela “Fuego ardiente”.

Maite Perroni y Andrés Tovar, productor con el que se le relaciona. Foto: Especial.

Según la revista, Perroni y Tovar tenían una relación desde hace por lo menos siete meses, lo que posiblemente causó la ruptura de ella con Koko Stambuk.

La revista platicó con un amigo de Claudia Martin, de 31 años, quien contó que su amiga ya le puso fin a la relación con Tovar.

Agregó que con el pretexto del trabajo, el productor estaba muy ausente y distante de Claudia, con el pretexto de que Imagen Televisión lo demandaba mucho, y ella le creyó, pues estaba igual, en la grabación de la telenovela “Fuego ardiente”.

Claudia Martin y Andrés Tovar tienen dos años de casados. Foto: Especial.

Ella grababa mañana, tarde y noche Fuego ardiente, pero después sí empezó a notarlo extraño, frío, y bien dicen que ‘el que busca, encuentra’, y eso le pasó a Claudia”, contó la fuente.

Agregó que Martin notó que Andrés ya no mostró interés en viajar para convivir con ella, y todo quedó claro una madrugada cuando el teléfono del productor sonó toda la noche.

Un día en la madrugada, notó que el celular de Andrés estaba suene y suene porque le estaban mandando mensajes; pensó que quizás se trataba de alguna emergencia familiar o algo, y por la hora sí se alarmó”.

Claudia Martin trabaja actualmente en las grabaciones de la telenovela "Fuego ardiente", la cual llega a su fin este viernes 4 de junio. Foto: Facebook.

Antes de despertarlo quiso nada más ver en la pantalla del celular quién era y así saber qué tan urgente sería el mensaje, y se dio cuenta de que el número estaba guardado como ‘Maite P.’, y de inmediato se percató de quién se trataba. Pero ése no fue el problema, aunque de entrada sí es muy raro que alguien te escriba a esa hora”.

La actriz de Televisa lo despertó y le pidió una explicación, pero él se negó a dársela, por la hora y le pidió hablar más tarde.

Al principio trató de suavizar las cosas diciéndole que tenía que descansar, pues en unas horas se tenía que ir a trabajar, pero que en la tarde de ese mismo día le daría todas las explicaciones que merecía”,

Andrés Tovar declaró en 2020 que quería tener hijos con Claudia Martin. Foto: Instagram.

Obvio, Claudia le dijo que no se volvería a meter a la cama con él. Sólo le preguntó si era verdad, si se había acostado con Maite, y él le respondió que sí, y ya sabrás lo que se vino”, contó.

Según la revista, Claudia Martin se fue del departamento que compartían en Polanco cuando Andrés Tovar aceptó su infidelidad y le dijo que no sabía cuándo se le acabó el amor por ella y que lo de Maite Perroni se había dado apenas unas semanas atrás, lo que no es cierto y Claudia no le creyó.

Ella cree y nadie le quita de la cabeza, que lo de él con Maite tiene mínimo siete meses, si no es que más, que fue cuando empezó a notarlo extraño, cuando Claudia tenía que viajar a Guaymas, Sonora, para grabar la novela Fuego ardiente. Él a la distancia era el más presente y el más lindo, pero cuando Clau regresaba a casa, volvía a sentirlo extraño”.

Claudia Martin presentó a su esposo con Maite Perroni

TvNotas compartió que Claudia Martin y Maite Perroni eran amigas en Televisa y tenían amistades en común y en uno de los eventos sociales en el que coincidieron le presentó a su esposo.

Luego de siete años y medio, Maite Perroni terminó su relación con Koko Stambuk. Foto: Facebook.

No puedo decir que Claudia y Maite eran grandes amigas, pero tenían buena relación, se conocían por amigos en común, y Clau le llegó a presentar a Andrés en uno de tantos eventos sociales, y al parecer él cayó rendido a los encantos y coqueteos de Maite, porque así fue”.

Agregó que fue Maite la que empezó a seducirlo, a metérsele poco a poco, “y te lo digo porque todo el medio artístico sabe y conoce el modus operandi de Maite”.

Al final, dijo que la cantante buscó al productor con el pretexto de que ayudara a los ex RBD a grabar el homenaje que hicieron.

