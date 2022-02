Señalan de exagerada a Thalía porque recurre a tratamiento para quitar grasa de su cuerpo

Estados Unidos.- Thalía se ha caracterizado por buscar una escultural figura con cero grasa y conservar su diminuta cintura, incluso la ha perseguido el rumor de que tuvo que quitarse una costilla para acentuar su cintura.

Pero esta famosa cantante, quien a sus 50 años luce radiante y jovial, busca la eterna juventud, pues mantiene un estricto régimen alimenticio, además de someterse a una extenuante rutina en el gimnasio, y muy rara vez se permite algunos antojos.

Ahora, Thalía vuelve a sorprender a sus fans y seguidores, pues en su afán de verse más bella y conservar su escultural figura, sobre todo por su diminuta cintura y continuar siendo admirada, se sometió a un tratamiento para reducir la grasa.

La cantante y actriz mexicana luce una diminuta cintura. Foto: Instagram.

La intérprete de “Seducción” compartió en sus historias de Instagram pequeños clips donde se le puede ver aparentemente en una clínica, recostada en una camilla, con cubrebocas y careta, en el momento en que iniciarían un procedimiento estético en su cuerpo.

"Me están amarrando la cintura con plástico y todo ¡porque me estoy quemando la grasa!", explicó la esposa de Tommy Motola, quien para ese momento solo lucía un brasier color café, precisamente de su marca de lencería Thalia Sodi Collection.

Se trata de un tratamiento conocido como “endermologie”, que es un procedimiento no invasivo, es decir que el doctor no tendrá que recurrir al bisturí. Es una técnica de lipomasaje que consiste en reducir las zonas en las que hay más grasa acumulada.

Se realiza a través de la estimulación de la circulación y reducción de tejido adiposo, por ello es que durante el procedimiento se le tiene que envolver en plástico al paciente.

Thalía compartió historias mientras se encontraba recostada en una camilla. Foto: Instagram.

"A ver qué tal me va, hace años que no me lo hago", dijo la también actriz con buen sentido del humor para luego aclarar que aunque tenía sólo un sostén puesto, era como estar en traje de baño y no de otra manera: "Eso es para las mentes cochambrosas".

Mientras continuaba haciendo el contenido para sus historias en Instagram, Thalía hizo un comentario que, en opinión de algunos, quizá no requeriría de ese arreglo estético: "Necesito algo para mi papada, ya".

Comentario que como siempre dividió las opiniones entre sus seguidores pues unos la atacaron por ser tan vanidosa, mientras que otros la colmaron de elogios por continuar tan bella a su edad.

