Señalan de insoportable con el público y el staff a este juez de ‘La Voz Kids’

Ciudad de México.- Recientemente se filtró información que indica que la producción del programa La Voz Kids, de TV Azteca, están atravesando por varios problemas, esto debido a que uno de los famosos que se contrató como coach está portándose de cierta manera y haciendo varias diferencias en el reality, a tal grado que ya lo tachan de insoportable.

A tan sólo cinco días de haber estrenado el reality show de canto en su versión infantil, ya comenzaron los problemas y las habladurías entre la producción, pues todo indica que los productores, principalmente, son quienes están atravesando por una importante crisis.

A cinco días de haber iniciado el reality, Joss Favela está dando varios problemas. Foto: Especial.

En la versión Kids del programa de La Voz se contrató a los famosos: Paty Cantú, María León, Mau y Ricky y Joss Favela, como coaches, quienes interactúan con los pequeños y los evaluarán semana tras semana, pero pero todo indica que ya hay problemas no sólo entre ellos, sino con la producción e incluso hasta con los concursantes.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Muchos pensaran que pudiera ser la exintegrante de Playa Limbo, los hijos de Ricardo Montaner o Lu, pero para sorpresa de muchos es el cantante de regional mexicano, Joss Favela, quien se está portando muy prepotente.

Los demás coaches: Paty Cantú, María León, Mau y Ricky tienen la mejor actitud. Foto: Especial.

De acuerdo con información de la revista TV Notas, el cantante, cuya carrera apenas está despegando, es señalado por problemático y que su ego no lo deja tocar el piso, ya que no se presta para dinámicas y en general no coopera con sus compañeros ni con el equipo de producción.

Trascendió que Favela se ha dejado ver desinteresado por el desempeño de los pequeños que son parte del equipo que él mismo seleccionó, además no quiere tomarse fotos con el público ni con sus compañeros, incluso hay quienes recuerdan que David Bisbal fue más accesible, al igual que Yuridia.

ebecerril@am.com.mx