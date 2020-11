Sensual, Danna Paola cautiva desde la playa en diminuto atuendo

México.- La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, se mostró desde la playa en un diminuto short y un top de encaje con los que presumió la perfecta figura, y complementó su look alborotando su larga cabellera.

Las dos fotografías en blanco y negro de la intérprete de ‘Mala Fama’ fueron compartidas con sus 28.2 millones de seguidores de Instagram, quienes seguramente están al pendiente de lo que la joven de 25 años postea.

No esperes, ni a mañana, ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres… La vida está sucediendo ahora, y tienes el presente a tu alcance”, escribió la ex juez de ‘La Academia’ al lado de la foto.