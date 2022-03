‘Sentí que me moría’: Lety Calderón regresa de urgencia al hospital

Ciudad de México.- Los seguidores de Lety Calderón se impactaron tras el anuncio de la actriz de que había contraído el virus de Sars-cov-2, por lo que tuvo que ser llevada de urgencia al hospital.

Todavía no se podían recuperar de una cuando la actriz de telenovelas ya estaba anunciando su reingreso al nosocomio, esta vez por complicaciones en el sistema respiratorio, y tras el tremendo susto, Lety pensó que perdería la vida.

Durante su reciente encuentro con los representantes de los medios de comunicación, la artista reveló : "Hace poco me dio un espasmo bronco respiratorio, sentí que me ahogaba y que me moría, me asusté muchísimo… terminé en el hospital, y Luciano me decía, 'mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti?'".

La actriz pensó que moriría y agradeció poder vivir para sus hijos. Foto: Especial.

Pero, después de oír la especial petición de su hijo mayor, Calderón recapactió: "Juro por Dios que sí me abrieron los ojos de decir, '¡qué tal si me hubiera muerto!'. De verdad no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto, a mí se me hizo eterno, y yo ya me imaginaba que mis hijos me encontrarían muerta en el baño, porque corrí al baño a echarme agua".

La actriz que participó en melodramas como “En nombre del amor”, “Esmeralda” y “Amor bravío” reconoció que ahora más que nunca está preocupada en su papel como madre: "Me dio un sentimiento que le dije: 'por eso tenemos que apurarnos a que aprendas a hacer las cosas, para que yo el día de mañana, no ahorita, espero en Dios, el día de mañana que yo me tenga que ir, esté preparado para vivir solo', él y el otro (Carlo)".

Después de contagiarse de Covid-19, Lety tuvo que regresar al hospital. Foto: Especial.

Finalmente, la actriz agradeció a la prensa por respetar la privacidad de sus hijos y no hablar de los problemas legales que enfrenta su padre, Juan Collado, cuando están ellos presentes.

"Cuando vamos a una alfombra, me da miedo que le vayan a preguntar y ahorita de verdad les agradezco muchísimo que no les pregunten cosas, sobre todo, que les pueden doler y que pueden sacarlos de onda, la verdad, les agradezco de todo corazón y no crean, si me he dado cuenta de que son muy discretos cuando estoy con ellos", agradeció.

