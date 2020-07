"Ser mamá es ser asistente de otro ser humano", actriz habla de embarazo y la critican

Perú.- Una actriz habló sobre el embarazo adolescente y usuarios la critican fuertemente en redes sociales.

Hace unos días, la actriz Mayra Couto subió a sus redes sociales un video en donde expone su punto de vista sobre el embarazo adolescente.

Mayra aseguró que muchas mujeres salen embarazadas cuando son muy jovencitas y están en una situación de riesgo ya que se “hacen abortos o tienen partos inseguros”.

Muchas de las historias son tristes y me parecen injustas para algunas adolescentes”, comentó.

Así mismo, reveló que ella no sabe si en algún momento de su vida se convertirá en madre porque no le gustaría ser la “asistente” de otro ser humano.

Yo no sé si quiero ser mamá, no sé si quiero maternar, porque ser mamá es ser asistente de otro ser humano y cuando se lo digo a una mama me dicen que es verdad”, indicó Mayra Couto para luego recomendar a las chicas a que cuiden sus “cuerpitas” y las preparen en el caso de que quieran tener un bebé.