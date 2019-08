¿Será Eglantina Zingg la madre biológica de los hijos de Ricky Martín?

Puerto Rico.- Ya pasaron once años del nacimiento de Matteo y Valentino Martin-Yosef, los mellizos, hijos de Ricky Martin, a través de una método de inseminación artificial.

Desde ese momento, no se tenía pista de quién podría haber sido la madre biológica de los mellizos, pero tras exhaustivos exámenes de personas interesadas, se han encontrado un gran parecido con una actriz y presentadora de Venezuela.

Eglantina Zingg, es la actriz mencionada, quien podría ser la mamá biológica de los hijos de Ricky Martin y de su esposo Jwan Yosef, y no sólo de los pequeños, sino también de su nueva bebé de ocho meses.

La hipótesis no se basa solamente por el parecido con los niños, pues en 2017 Ricky compartió una fotografía en su cuenta personal de Instagram en donde aparece abrazándola de manera cariñosa pero amistosa.

Después de que Martin compartió la foto, sus seguidores le preguntaban en los comentarios si se trataba de la madre de sus hijos, no sólo por el abrazo, sino justamente por el gran parecido con los pequeños.

Esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella”, “casi que no me quedan dudas” y “la sangre no miente”, fueron algunos de los comentarios.

Ricky Martin tiene una relación amorosa con Jwan Yosef, con quien anunció su deseo de tener hijos en 2008, compartiendo su decisión con el público de pedir prestado un vientre para optar por la inseminación artificial.

Tal como dice el cantante puertorriqueño, yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".