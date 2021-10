Sergio Basáñez, Mariana Torres, Pepillo Origel y otros famosos cuentan sus historias paranormales

Ciudad de México.- Sabemos que es fácil ser escéptico ante lo paranormal, pero hay personas a quienes les han pasado situaciones que los obligan a pensar si es verdad que existen seres del más allá que se mueven entre nosotros.

Hoy en Día de Muertos, famosos como Pepillo Origel, Sergio Basañez, Mariana Torres, Rafael Perrín y Eduardo Santamarina, comparten con los incrédulos historias sobrenaturales que han experimentado.

Los siguientes, son relatos espeluznantes vividos en carne propia con entes que las celebridades afirman haberse topado.

Sergio Basáñez

Se mueven los platos

Fue durante una cena con su madre, que el actor Sergio Basáñez vivió un hecho paranormal. “Estaba en la cocina con mi madre, y no me senté en la mesa del antecomedor, sino en la barra de la cocina...ella llegó, puso unos platos, y se acercó por el otro lado de la barra. Estaba un plato, te lo juro que si no lo hubiera visto no lo creo…¡se movió el plato solo a un lado... solito!. Fue un tramo de 15 centímetros que se detiene, empieza a girar, dio vueltas en su propio eje, muy poquito. Mi mamá sacó su agua bendita, le rezó y todo. Esta experiencia paranormal me pasó hace menos de 10 días”, reveló.

Rafael Perrín

Se aparece ‘La Dama’

“Para nosotros en ‘La Dama de Negro’ son fechas significativas, hemos vivido experiencias paranormales muy impresionantes; recuerdo que en Puebla estábamos dando una función el maestro Alejandro Tomassi y yo, y de un balcón un espectador se aventó del segundo piso porque sintió la presencia de ‘La Dama de Negro’, y así como ellas, infinitas experienicas a lo largo de estos 27 años de funciones”, relató el actor y productor.

Rafael afirmó que para su producción ha sido un privilegio trabajar con esa obra, con la cual han recorrido toda la República, incluyendo León, y esperan regresar el año que entra, para vivir un día de muertos terrorífico.

José ‘Pepillo’ Origel

Sintió un fallecimiento

El conductor compartió un momento de conexión con su madre, quien falleció cuando se encontraba de viaje en Brasil.

“Lo que me pasó, fue algo muy fuerte. Era el día de Navidad y por primera vez en la vida, salí de viaje porque mi mamá nos decía que pasaramos la Navidad con ella, ‘y ya en Año Nuevo, donde quieran’. Tuve vacaciones en la televisión y le dije que me iría de vacaciones fuera de León, fuera de la casa de mi mamá, así que me fui a Brasil a pasar la Navidad.

Llamé a mi mamá, cenamos con el grupo de amigos que iba, después nos fuimos a un antro, estábamos felices de la vida y eran las 3 de la mañana en Brasil, y de repente de estar feliz, algo me pasó, algo fuerte que me levanté y me quise ir al hotel.

Me sentí terrible, una sensación que no me había pasado, así que me fui a dormir, al siguiente día me llamaron para informarme que mi mamá había fallecido, justo en la hora en que sentí aquella fuerza, aquella impresión tan fuerte… Eso fue algo que hasta el día de hoy no puedo explicar, quizá la comunicación con ella fue la que me hizo sentir la muerte de mi madre”, compartió.

Mariana Torres

Percibe una presencia

La actriz compartió la gran conexión que mantiene con su abuelita, quien ya no está, pero que aún la siente cerca.

“Con mi abuela materna tenía una gran conexión y ahora siempre la estoy pensando, la estoy sintiendo. Cuando voy en el auto, la siento al lado mío, en la casa la visualizo y de verdad es con la única persona que me pasa, y sí es bonito sentir su amor, compañía y que ahí está. Creo que mi abuela está presente de alguna manera en otra forma, que me acompaña siempre y eso me da mucha paz”. expresó.

Leonardo Álavarez

Vio espectros en el cielo

“Fue en un año nuevo del 2010, que acudimos a la playa en mar abierto a celebrar la especial fecha y había un tipo pasado de copas que dijo que miráramos al cielo, había como estrellas raras, que formaron una posición como de figuras extrañas, rombos que se disolvieron; toda mi familia se sacó de onda, buscamos en internet qué era eso, si había explicación, pero siempre nos quedamos con esa impresión de una especie de espectros, ya con esto estamos curados de espanto”, narró el actor.

Eduardo Santamarina

Le teme más a los vivos, pero…

El actor compartió que aunque no ha vivido una experiencia paranormal, no está cerrado a que le pueda pasar, pues cree en las fuerzas sobrenaturales.

“Me han contado historias en donde las cortinas se mueven, las ventanas se cierran, pero nunca he tenido una experiencia así...soy de la idea de ‘estar a las vivas’ con los vivos, más que con los muertos, los que ya se nos adelantaron. Cada quien habla de cómo le va en la feria, así que, no estoy cerrado a que me fuera a pasar, que existen estas fuerzas sobrenaturales, si las hay, pero es cuestión de tiempo en que me toque una de esas y ya la estaré platicando”, comentó.

“Puedo decirte que, para mí, el Día de Muertos es una tradición muy bonita, con mucho color. Que mejor momento que honrar a la gente que ya no está con nosotros físicamente, pero sí en espíritu. Son de las tradiciones más importantes, bonitas, que hay en el mundo”, resaltó.

jcrespo@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos