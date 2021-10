AM.- El actor Sergio Basáñez agradeció al público la respuesta a su personaje de Germán Robles en la telenovela ‘La Desalmada’ una de las más exitosas de los últimos años; al mismo tiempo, dio pistas del final que será esta noche a las 9:30 de la noche.

En entrevista vía telefónica con AM, el actor compartió su proceso dentro del personaje, y cómo la novela, regresa como proyecto de exportación.

Estoy muy contento con el resultado de la telenovela, y hay una cosa muy curiosa que está pasando con esta novela y es que la gente no quiere que se termine, quieren más, y eso me ha llamado la atención porque he participado con proyectos más largos, y se quedan contentos con el final, pero con ésta, no”, dijo desde la Ciudad de México.

Germán se ve opaca por la traición. Foto: Facebook

Para Sergio Basáñez, darle vida a Germán ha sido un proceso de exploración, pues va creciendo conforme avanzaron los capítulos y es ejemplo de fortaleza y valentía.

Me gustó que era un padre de familia que empezó con un carácter manipulable, sentimental, con una gran problemática de relación con su familia, y al paso de la historia luchó, arregló su vida...Perdió a su esposa, familia entera y no se dejó vencer, que trabajó y no se doblegó”, reiteró.

Como Germán Robles, la historia pone en la mesa el tema de la violencia hacia los hombres, no solo física, sino psicológica.

El decir que una mujer te violenta, te pega, puede pasar, es como perder tu masculinidad, es como minimizarse como hombre y entonces muchos no recurren a ayuda, o denuncian que los están maltratando”, explicó.

Germán y los personajes que se desilusionan. Foto: Facebook

'La Desalmada' producto de exportación

El actor resaltó la belleza de los paisajes, y el ambiente de tranquilidad que se respira en las locaciones de la novela.

La onda campirana, de caballo, pueblo, de estos lugares con pueblitos mágicos, esto es muy atractivo para el mexicano, pero para los extranjeros es espectacular y ésa es la manera en la que las telenovelas te pueden presumir por el mundo. Las costumbres de nuestro país”, resaltó.

Sergio Basáñez como Germán. Foto: Facebook

Sobre el amor que surgió por Leticia, Sergio explicó que fue esa constante observación de la mujer pura que se entrega por amor.

Germán tiene ese proceso de recuperarse, de ver que sí tiene un valor como hombre, que tiene grandes cualidades y que tiene valía, y eso es lo que hace que tenga un proceso de olvidar; convivir con Leti le permite ver lo amorosa que es, entregada, la clase de mujer que es, y es donde le sale el amor”, subrayó.

A pregunta expresa sobre qué esperar del final de la telenovela, Sergio adelantó que José Alberto Castro es dado a preparar finales alternos.

Hubo varios finales, no te puedo decir porque ni yo mismo sé, desde hace 3 días he estado así...No sé si va a ser muy triste, si va a ser feliz, no sé, la verdad, no tengo la información”.

‘La Desalmada’ ¿segunda temporada?

Sobre el rumor de una segunda temporada, comentó que desconocen del proyecto.

He escuchado el rumor, pero que ‘El Güero’ Castro me diga que tiene planeado, yo pensaría que si sucede, espero que hoy que nos vemos para ver el capítulo nos informen, pero la verdad algo oficial no se ha dicho”, finalizó.

El final de ‘La Desalmada’ será hoy a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.

