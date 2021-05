CDMX.- Sergio Basáñez entró en polémica al asegurar que hackearon su cuenta, tras conocerse que le dio ‘like’ a un video porno, donde se ve a un hombre desnudo.

A través de una captura de pantalla, se mostró que el histrión era consumidor de contenido para adultos, sobre todo por el gusto homosexual. Lo anterior causó críticas y señalamientos por parte de los seguidores de redes sociales.

Sergio Basañez le dio like a esta publicación. FOTO: ESPECIAL

A través de redes sociales, usuarios compartieron la imagen en donde Sergio le da ‘me gusta’ al video para adultos. En la imagen que causó muchos comentarios, se puede ver un hombre desnudo, con las piernas abiertas y las manos amarradas a una silla de escritorio.

Sergio Basáñez se vio envuelto en polémica. FOTO: ESPECIAL

Tras ‘el cerro encendido’, muchos acudieron a ver el like, pero ya no estaba en la cuenta, pero no sin antes realizar la captura de pantalla por parte de quienes realizaron el hallazgo.

Hasta el momento el actor no ha dado un comentario, pues en reiteradas ocasiones, ha sostenido que es heterosexual, y no ha tenido gustos homosexuales.