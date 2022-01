México.- Sergio Mayer Mori es uno de los protagonistas de “Rebelde” de Netflix, pero aún así, no le preocupa si la serie que es la nueva versión de la telenovela de Televisa, tiene éxito o no en la plataforma streaming.

El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori fue duramente criticado en redes sociales por las declaraciones que hizo acerca de “Rebelde”, que llegó a Netflix el pasado 5 de enero de 2022.

Los seguidores de “Rebelde”, la telenovela que se transmitió en el Canal de Las Estrellas de 2004 a 2006 y las nuevas generaciones que están conociendo esta historia en este 2022, no pueden creer que Sergio Mayer Mori desprecie la serie en la que participa.

Sergio Mayer Mori en una escena de la serie "Rebelde" de Netflix./ Foto: Google

El actor de 23 años, quien interpreta en “Rebelde” de Netflix al personaje de Esteban Torres, ofreció una entrevista a la revista Quién, en la que dijo que no tiene ninguna expectativa por el éxito de esta producción.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, afirmó Mayer Mori.

Aunque dice que está agradecido de formar parte de “Rebelde” de Netflix, pero al mismo tiempo muestra desinterés, destacó que su prioridad es la música y no la actuación.

“Fue una experiencia increíble, pero me preocupa más qué va a pasar con mi disco, como se va a entablar con la serie y con mis proyectos personales”, compartió.

La nueva versión de "Rebelde" llegó a Netflix el pasado 5 de enero de 2022./ Foto: Instagram

Acepta ‘Rebelde’ de Netflix por su hija

Sergio Mayer Mori compartió que aceptó actuar en la serie “Rebelde” de Netflix para poder mantener a su hija Mila, a quien tuvo en 2016 con la modelo Natália Subtil, cuando él tenía 18 años y ella 28 años.

“Yo necesitaba trabajar, porque mi hija acaba de cumplir cinco años, está en la escuela y está necesitando cosas… que si clases de ballet, que si la fiesta de cumpleaños o lo que sea, y para poderle aportar económicamente busqué un casting, pues de mi música no estoy cobrando todavía”, reveló.

Sin importar si era “Rebelde” de Netflix u otra producción, Sergio Mayer Mori necesitaba trabajar y resultó que le dieron el papel de Esteban Torres, aunque no fuera exactamente lo que estaba buscando para su trayectoria.

“Cuando me quedé (en Rebelde), me sentí muy agradecido de que me dieran la oportunidad, sin importar el nombre del proyecto, lo importante es que tengo trabajo y que gracias a eso, pude pagar la escuela de mi hija, pude darle su fiesta y todo eso que estaba buscando”, declaró.

Sergio Mayer Mori comparte en redes sociales momentos especiales con su hija Mila./ Foto: Instagram

Sin embargo, y para atenuar sus declaraciones, Sergio Mayer Mori espera que “Rebelde” le sirva para impulsar su carrera musical.

“Solo espero que (Rebelde) pueda impulsar y ayudarle a mi música porque voy a lanzar mi disco en este 2022”, resaltó.

Además de Sergio Mayer Mori, en “Rebelde” de Netflix también son protagonistas los actores: Franco Masini, Azul Guaita, Lizeth Selene, Jerónimo Cantillo, Andrea Chaparro, Alejandro Puente y Gigi Grigio.

Tachan a Sergio Mayer Mori de soberbio

En redes sociales, las declaraciones de Sergio Mayer Mori sobre “Rebelde” de Netflix fueron duramente criticadas por los usuarios.

“Igual de antipático que sus padres”, “Ni hace falta su personaje en la serie es una actuación tan insípida tan cero y aburrida”, “Deberían darle el papel a alguien que realmente le guste trabajar, a él que lo siga manteniendo mami y papi”, “Que soberbia... Pero el mundo da muchas vueltas... No tiene nada en la cabeza, que lastima”, fueron algunos comentarios sobre la actitud de Sergio Mayer Mori.

“Muy engreído El Niño, como si fuera una súper estrella”, “Cero talento, cero humildad, en todas sus escenas tiene la misma expresión”, “Ya se cree la promesa de América Latina con esos desplantes. Cómo qué salió al papá”, “Que engreído chamaco. No trabaja y lo poco que hace ni el lo valora”, agregaron otras personas en Facebook.







