Estados Unidos.- Tremendo encontronazo protagonizaron Sergio Mayer y Javier Ceriani en el evento Expo Compositores 2021, el cual se realizó en Estados Unidos.

Todo comenzó cuando a la llegada del exdiputado la prensa lo abordó, pero fue Javier Ceriani quien cuestionó al ex Garibaldi sobre lo que revelaba el libro "Emma y las otras señoras del narco" escrito por Anabel Hernández, en el que señalan que Mayer y su esposa Issabela Camil tenían relación con jefes del narcotráfico.

En un principio, Sergio Mayer ignora las preguntas de Ceriani por tomarse fotos con los asistentes, pero finalmente responde a la pregunta sobre su opinión sobre el libro, el exdiputado solo contesta: "no se quieras que te responda", tras lo cual le da la espalda.

Primero Javier Ceriani cuestiona a Sergio Mayer sobre el libro 'Emma y las otras señoras del narco', pero el exdiputado lo evade. Captura de video

Es en ese momento que Javier Ceriani expresa ante las cámaras que no quiere dar la cara y provoca la reacción negativa de Mayer.

Sergio Mayer escapando de nosotros... no quiere dar la cara", se escucha decir a Ceriani.

Esto causó el enojo de Sergio Mayer, pues inmediatamente respondió: "La cara te la estoy dando, no digas que no toy dando la cara", mientras lo señalaba con el dedo.

No me provoques... eso es lo que quieres", aseguró Mayer.

Mayer se molesta cuando Ceriani expresa que no quiere dar la cara, mientras Issabela Camil trata de calmarlo. Captura de video

En el momento Issabela Camil trataba de calmar a su esposo y decía que el periodista solo quería provocarlo.

Ceriani insistió mientras Sergio Mayer y su esposa avanzaban por donde supuestamente entrarían al evento, y le reclamaba que es una figura pública y tiene que dar la cara.

Pero fue cuando supuestamente Issabela Camil insulta a Ceriani, que las cosas se pusieron peor.

Me acaba de decir basura la señora de Sergio Mayer", expresó el conductor de Chisme No Like.

"Cuidado lo que hables de mi mujer", expresó Mayer visiblemente alterado.

Fue en este momento que según Ceriani, Sergio Mayer lo tocó, pues empezó a reclamar "no me toques, no me toques".

No me llames a mi basura, yo soy un periodista que investigo, tú un servidor público y tienes que dar la cara", expresó el conductor.

Al final Mayer y Camil tuvieron que entrar por otro lado al evento, pues la puerta por la que estaban esperando pasar no se abrió.

Algunos presentes le gritaban a Mayer ‘qué guapo… no hagas caso’, mientras otros apoyaban a Ceriani al decirle que solo él se atrevía a preguntar la verdad.

Sergio Mayer en 'Emma y las otras señoras del narco'

En el libro escrito por Anabel Hernández, señalan a varias celebridades de tener relaciones con varias 'cabezas' del narcotráfico, y una de ellas es Sergio Mayer así como su esposa Issabela Camil, quienes según el texto socializaban con 'La Barbie'.

