Sergio Mayer llegó en falda a alfombra azul en solidaridad con mujeres

Ciudad de México.- En un acto de solidaridad con las causas feministas, el diputado y actor Sergio Mayer sorprendió en la alfombra azul de los Premios Metropolitanos de Teatro vestido de falda.

A su llegada, el esposo de la actriz Issabela Camil sorprendió con su extravagante atuendo a su paso por la alfombra azul del evento, donde explicó por qué asistió con falda.

Esta una forma de equidad, de igualdad, de que se entienda que no por traer pantalón eres más hombre o eres más, menos o más, el tema de la igualdad y la equidad la tenemos que defender, principalmente los hombres y los varones”, dijo el actor de 53 años de edad.

En los últimos tiempos, las mujeres han alzado la voz en contra de la violencia de la que han sido víctima a través de marchas, a lo que el actor no quiso quedarse atrás y como muestra de apoyo portó una falda con la que acaparó los reflectores.

El también productor sí quiso dejar claro que esto lo hizo con mucho respeto y como un homenaje a la mujer, a la cual respeta mucho porque él viene de una mujer.

Para mí la mujer siempre es lo más importante, vengo de una mujer, una mujer me dio la vida, mi esposa y mis hijas son mujeres y me debo a ellas y mi carrera depende de las mujeres, me parece tremendo lo que está pasando con las mujeres...”, dijo.