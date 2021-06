Ciudad de México.- A Sergio Mayer no le creen las lágrimas que derramó cuando Alexa Parra declaró sobre la demanda contra su padre Héctor Parra por abuso sexual.

El diputado lloró frente a las cámaras durante la conferencia de prensa que Alexa Parra, hija del actor Héctor Parra y su ex esposa Gaby Hoffmann dieron por el supuesto abuso sexual que la joven sufrió por parte de su padre desde que tenía seis años de edad.

Cuando la joven y su mamá, recordada como niña actriz por “Chiquilladas”, estaban narrando su versión de los hechos, una cámara se percató de que Sergio Mayer comenzó a llorar.

Sin embargo, en las redes sociales de “Venga la Alegría”, donde se dio a conocer esta información, los usuarios le lanzaron fuertes críticas al esposo de Issabela Camil, a quien tacharon de falso y de que sólo quería llamar la atención.

Que no haga teatro lloriqueando, es más que ni se meta en ese problema, porque en vez de caer bien cae muy mal”, “ESE MAYER ES PURA FARAMALLA NO SE DAN CUENTA PAN Y CIRCO para ese político fantoche que no ha hecho nada”, “El señor mayer es un personaje entrometido en donde quiere ser primer actor, que se ocupe en su familia y se ponga a trabajar de verdad”, “Que mal actor es, ni una lágrima le salió , le faltas ron las gotitas para el llanto”, “Ridículo, ya no hayas que hacer por llamar la atención”, fueron algunos de los comentarios.