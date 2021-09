Extraño virus ataca a Sergio Mayer, tiene daño en riñones y podría quedar sordo

México.- El actor y exdiputado federal Sergio Mayer causó alarma al darse a conocer que estaba hospitalizado y delicado de salud, pues sospechaban que podría haber sido envenenado o intoxicado, y que al parecer había perdido la audición de un oído casi en su totalidad.

Fue el propio Sergio Mayer quien en entrevista con la periodista Azucena Uresti, reveló qué es lo que tiene y por qué tuvo que ser hospitalizado de emergencia.

El también cantante dijo que tiene hipoacusia súbita, mal por el que podría quedar sordo.

En el programa de radio que conduce Azucena Uresti, a través de la señal de Grupo Fórmula, Sergio Mayer dio detalles sobre su salud.

El exintegrante del grupo Garibaldi negó que su mal se trate de un posible envenenamiento, o tener COVID-19, rumor que comenzó a circular tras conocerse que había sido internado en un hospital.

Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes para saber por qué me dio este virus. Es algo que le da a una persona entre cien mil, me han hecho pruebas de todo”, contó Mayer.

"Es un virus que pega y ocasiona una enfermedad en el oído, la garganta, el estómago; me afectó incluso los riñones”, explicó.

Contó que está yendo a terapias y le están haciendo análisis todos los días, "Me están haciendo exámenes para determinar qué es lo que me está afectando".

El actor explicó que la enfermedad que tiene se llama hipoacusia súbita, algo que podría dejarlo sin audición permanentemente.

No es coronavirus, es algo que deterioró rápidamente mi salud, me quitó el oído izquierdo. Se llama hipoacusia súbita, donde pierdes el oído en horas y hay que trabajar para recuperarlo porque sino es irreversible y se pierde completamente”, contó en la entrevista.

Sergio Mayer detalló que este virus le da a uno de cada cien mil, pero que aún le tienen que hacer varios estudios para descartar más padecimientos.

No puedo hablar, me hicieron una endoscopia, me hicieron una limpieza y me duele mucho la garganta. Me van a hacer una resonancia magnética para descartar que pudiera tener algún tumor que esté ocasionando el tema del oído”, reveló.