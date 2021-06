VIDEO. Eres mezquino y mentiroso: Sergio Mayer a Gustavo Adolfo Infante al aire

México.- Sergio Mayer Bretón asistió como invitado al programa “De Primera Mano”, encabezado por Gustavo Adolfo Infante, a quien encaró y reprochó que lo acusara de tráfico de influencias, y hasta lo llamó mezquino y mentiroso.

El aún Diputado de Morena acudió al programa de espectáculos a explicar el motivo de la cancelación de su obra musical “Sie7e”, pero Gustavo Adolfo aprovechó para encararlo y preguntarle sobre las regalías de José José, las cuales cobraba él.

Todo empezó cuando retomaron un video del 17 de octubre de 2019, cuando José Joel asistió al programa vespertino donde dijo que Sergio Mayer solo fue a pavonearse a Miami porque no apoyó en nada para el traslado del cuerpo de José José a México.

Y señaló que aunque el ex Garibaldi se pavoneara que gracias a él se logró traer el cuerpo de José José, es mentira, pero el Diputado le respondió.

Pero los ánimos se calentaron cuando le reprochó a Gustavo Adolfo Infante por decir que se fue a pasear, a gastarse el dinero de los mexicanos.

Y hasta les recordó que gente del equipo de Imagen Televisión regresó a México en el avión que él patrocinó, lo que los conductores “De Primera Mano” negaron.

Cuando Sergio Mayer explicó que él fue a Miami para apoyar con el tema de las cenizas, habló con Sarita Sosa de la posibilidad de que se pudiera traer el cuerpo y no las cenizas, el periodista lo interrumpió y le recordó que ahí también fracasó, pues trajo la mitad y en cenizas.

El productor y actor recordó que cuando habló con Sarita para negociar traer el cuerpo, todo México se le fue encima a él.

Y los enfrentamientos siguieron cuando Mayer le reprochó a Gustavo Adolfo de inventar que él se quedaba con las regalías del “Príncipe de la canción”.

Luego le mostraron un video en el que Laura Núñez dice que Mayer le daba dinero al cantante de vez en cuando, pero este respondió que José José no tenía canal de YouTube.

Al hablar del contrato entre José Rómulo Sosa y Sergio Mayer Bretón, Gustavo le preguntó por qué el documento era confidencial, pero el actor de 55 años le dijo que ante notario dio autorización para mostrarlo.

Al tiempo que les entregó un documento en el que autoriza a Monique y a cualquiera que tenga un documento firmado por Sergio Mayer por las regalías de José José, tiene la libertad de hacerlo, sin compromiso legal.

Yo vengo aquí al programa, a mí no me vas a decir qué hacer, ¿ok? Tú me has acusado de todo y ahora confronta, qui está el documento y te lo dejo aquí”, le dijo Mayer Bretón.

No me señales porque a mi programa no vienes a señalarme, aquí se te invitó… a mí no no me levantas la voz ¿cómo ves?”, le responde Infante.