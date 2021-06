Acoso sexual contra Serrath deja vetado y sin trabajo a ‘Lagrimita’, en TV Azteca

México.- Serrath, es concursante de “Enamorándonos” y “Survivor México 2020”, denunció al payaso “Lagrimita” por acoso sexual cuando trabajaron juntos en “Me das ansias”, programa vespertino de TV Azteca.

Esta información sale a la luz a dos meses de que el programa sabatino, en el que también participó Costel, salió del aire, por falta de rating.

En un inicio se manejó que el programa salía del aire porque no cumplió con las expectativas de ejecutivos, pero un colaborador de esa producción lo desmintió y contó que más bien “Lagrimita” fue vetado de TV Azteca porque Serrath, de 23 años, lo denunció por acoso sexual.

Según TvNotas, “Me das ansias” estuvo al aire poco más de un mes y salía del aire por bajo rating, pero en realidad fue por algo fuerte que llegó hasta la Unidad de Género, que fue creada para tratar casos de acoso.

¡Se armó un desma$%& en TV Azteca! Todo inició porque Serrath aseguró que ‘Lagrimita’ llevaba tiempo acosándola y que ya no quería estar más en el programa”.

Según la persona de esta producción, el primer mes todo marchó normal, pero luego, Serrath comenzó a notar un comportamiento poco profesional en el payasito, que incluso comenzó a enviarle mensajes vía WhatssApp fuera de horario de trabajo.

Al denunciarlo, TV Azteca respaldó a la ex concursante de “Enamorándonos”, se recabaron pruebas y se llegó hasta las últimas consecuencias.

Sí, primero lo hizo ante Gabriel Vázquez (el productor), pero no resultó como pensaba. Le dijo lo que pasaba y le pidió ayuda para ya no estar al lado de ‘Lagrimita’ porque este quería sobrepasarse y ya no sabía qué hacer”.