Los Ángeles.- Amazon Prime Video anunció que la nueva versión de “Cenicienta”, protagonizada por Camila Cabello, saldrá el próximo 3 de septiembre. Por ello el equipo de publicidad ya se encuentra en promoción.

Pero, el dato curioso es que una persona que se encontraba en su coche cuando los actores la rodearon durante un flashmob, los grabó y lo subió a Twitter, cuando el material oficial todavía no sale en televisión.

Esta acción desató tremenda polémica entre los usuarios de la red y seguidores de Camila Cabello y de Cenicienta, logrando que el video se hiciera viral. Lo que llamó la atención es que la mayoría de las reacciones no apuntan hacia la belleza o simpatía de Camila, sino hacia la elección musical.

El baile en la calle serviría para promocionar la nueva versión de 'Cenicienta'. Foto: Especial.

El tema seleccionado por la producción fue “Let's Get Loud”, de Jennifer López, pero aún más impactante fue lo que hace James Corden en cierto momento del video. Varios fans lo compartieron con la frase: "si yo lo he visto, tú también", logrando su viralidad, pues el tuit ha sido citado más de 2.300 veces en un día.

En el video grabado con un teléfono se puede observar a la actriz cubano-estadounidense Camila Cabello vestida de Cenicienta, a James Corden, comediante británico, vestido de un ratón gris, a Billy Porter e Idina Menzel filmando una parodia para un episodio del “The Late Late Show with James Corden”. En cierta toma se ve al presentador empujar sus caderas hacia un conductor mientras suena 'Let's Get Loud' de Jennifer López.

Y fue así como las estrellas de Hollywood fueron severamente criticadas por el video que las muestra disfrazadas bailando en una esquina de Los Ángeles, bloqueando el tránsito, mientras el país enfrenta duras crisis, como los huracanes, el tema de Afganistán y sin olvidar la actual pandemia de coronavirus.

Son criticados por ‘hacer oídos sordos’ a los problemas que enfrenta USA. Foto: Especial.

Hay que recordar que esta renovada versión de 'Cenicienta' fue dirigida por Kay Cannon, quien ocupó tanto temas originales como canciones populares, interpretadas por el mismo reparto. Conformado por Camila Cabello, Billy Poter, como el Hada Madrina; Idina Menzel, como la madrastra Vivian; Nichola Galitzine, como el Príncipe Robert, y Pierce Brosnan y Minnie Driver, como los reyes.

Entre las canciones que sonarán en la película se destacan “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “Material Girl” y “Let's Get Loud”, esta última interpretada en el flashmob.

