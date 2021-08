Regreso de Sex and the City emociona a fans, están felices de que inicien grabaciones

Como era de esperarse, después de que se diera a conocer el regreso de la famosa serie Sex and the City, miles de fans inmediatamente reaccionaron al enterarse de que ya habían comenzado con las grabaciones.

La serie de Sex and the City sin dduda alguna marcó toda una época hace algunos años donde se dejo claro que Sarah Jessica Parker sin duda alcanzó la fama no solo gracias a su actuación sino también al imponer un estilo de moda.

Ahora, con el regreso de la producción e inicio de las grabaciones, fue el portal oficial de la serie donde se publicó también en las redes sociales una imagen de Sarah Jessica Parker con Chris Noth, intérpretes de Carrie Bradshaw y Mr. Big, lo que de inmediato causó revuelo en los millones de seguidores.

Ambos actores fueron captados en lo que serían las primeras grabaciones del regreso de la serie. El escenario de las escenas fueron las calles de Nueva York, lo que hizo que la publicación se hiciera viral en cuestión de minutos.

Sex and the City y su elenco

Una de las problemáticas que tuvo la producción de Sex and the City para confirmar el regreso de la serie a la televisión fue que varios de los actores tenían otros proyectos, uno de ellos es Chris Noth, quien interpretó a Mr. Big.

El actor había comentado que no estaba seguro de si quería ser parte de la secuela de la popular serie de HBO, asegurando que era una decisión difícil.

Fue como una negociación creativa, porque realmente no sentía que tuviera nada que ofrecer en ese papel nuevamente”, reconoció. “Pero [el productor ejecutivo] Michael Patrick King es un escritor increíble y tiene ideas creativas increíbles . Tan pronto como nos juntamos y hablamos sobre el potencial de lo que podíamos hacer con el personaje, me metí en el proyecto ”, concluyó.

