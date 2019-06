Sexy doctora lo hace de nuevo y 'receta' con sensualidad las redes

Birminia.- La sexy doctora, Nang Mwe San, de 29 años, a quien su belleza y sensualidad causó que el gobierno de Birmania le cancelara su licencia médica, ha mostrado que el modelaje es una de sus pasiones.

Recientemente Nang Mwe San, publicó una candente fotografía en la que se muestra con una tanga color negro y una playera, amarrada arriba de la cintura color amarillo, con una sensual sonrisa.

La doctora sin licencia, escribió en su imagen que ya le hace falta ir a la playa porque sus lineas de bronceado ya están desapareciendo, por si algún seguidor le quiere regalar un viaje a una de las afrodisiacas playas mexicanas, ésta es su oportunidad.

Sin embargo, una sola imagen no puede satisfacer por completo a sus fanáticos, por lo que la modelo también publicó un sexy video, en el que deja ver sus atributos delanteros, mientras se acaricia el pelo.

Vistiendo un pequeño top rosa y una tanga color blanco, levantó pasiones de sus seguidores, quienes le dejaron más de 90 mil "me gusta" y más de 900 comentarios.

Al parecer, la médica está siguiendo los pasos de su inspiración, que es Kim Kardashian como ella misma lo ha mencionado.

Mi ídolo es Kim Kardashian y me siento segura para ser yo misma. No me gustan otros miembros de la familia Kardashian, solo admiro a Kim porque fue la primera, así que me gustaría ser la primera médica que es también una modelo sexy", cuenta Nang Mwe San.