Acusan a Shakira de geniuda y prepotente con sus empleados

España.- Una exempleada acusó a Shakira de ser prepotente y maltratadora psicológica de sus empleados.

Cristina Cárdenas reveló a un medio en España, que sintió molestias con la cantante durante el cumplimiento de sus funciones como coordinadora de extra en los rodajes de algunos vídeos de Shakira.

La exempleada ha realizado duras acusaciones en su contra, en dónde asegura que la artista es una persona déspota y arrogante con sus trabajadores.

A Shakira no se le puede mirar, no se le puede hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, reveló.