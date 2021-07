Shakira no quiere que sus hijos sepan que es famosa

Colombia.- Shakira habló sobre su más reciente sencillo “Don’t Wait Up” y ahí confesó sobre el porqué no quiere que sus hijos conozcan sus canciones.

En entrevista para ETCanadá, dijo que quiere que sus hijos, Sasha y Milan, la vean sencillamente como su mamá y no como el personaje mundialmente famoso que es, según narró durante la entrevista.

No hago que mis hijos escuchen mi música. Intento no poner mis propias canciones cuando estamos en casa. Intento darles la mayor sensación de normalidad posible. (...) Resulta innegable que no pueden escapar al hecho de que yo sea un personaje público, al igual que su padre, pero intentamos normalizar las cosas y vivir de forma sencilla, como cualquier otra persona”, relató.