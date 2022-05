México.- Ni Superman pudo evitar caer ante los encantos de Shakira, pues el actor Henry Cavill perdió la concentración en plena entrevista, todo por ver a la colombiana.

En un video que se volvió viral en redes sociales se puede ver a Henry Cavill, quien interpreta a Superman en "La liga de la justicia", mientras es entrevistado durante una alfombra roja, sin embargo, en un momento desvía por completo la mirada, y la razón fue Shakira.

La estrella colombiana dejó claro que a sus 45 años su belleza y sensualidad acaparan todas las miradas, pues en pasados días acudió al Festival de Cannes por primera vez y su paso por la alfombra roja no pasó para nada desapercibido.

Shakira acaparó los reflectores en su paso por la alfombra roja del Festival de Cannes, en Francia. Foto: Instagram

Pero no fue en este evento en el que Henry Cavill quedó cautivado por la belleza de Shakira.

En el clip que publicó el usuario andrestoro89 en TikTok se ve al actor británico responder al cuestionamiento de la prensa, sin embargo, de 'reojo' parece distinguir a la colombiana, por lo que voltea y al regresar la mirada a la cámara luce un poco 'desenfocado' y sorprendido, y luego expresa con asombro: "¿Es Shakira?".

Sin embargo, aunque la reacción del intérprete de Superman es real, tal parece que el video está editado, pues mientras da la entrevista de fondo se ve un poster de la película "The man from U.N.C.L.E.", que se estrenó en 2015 con él como estelar, y luego aparece la imagen de Shakira durante el evento de presentación del reality "Dancing with my self", que acaba de realizarse.

Shakira estrenará en Estados Unidos el reality 'Dancing with myself' junto a Nick Jonas y Liza Koshy. Foto: Instagram

En el programa "Dancing with myself", Shakira compartirá escena con Nick Jonas y Liza Koshy y se estrena en Estados Unidos este martes 31 de mayo; a través de sus redes sociales la pareja del futbolista Gerard Piqué ha estado promocionando este nuevo reality y mostrando ya algunos pasos de baile junto al integrante de los Jonas Brothers.