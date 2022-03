Shakira revela que no quiere llegar al altar con Gerard Piqué

España.- Una de las parejas más estables en la farándula son Shakira y Gerard Piqué, quienes llevan un noviazgo estable, viven juntos y procrearon a dos hijos, Sasha y Milán, pero no han decidido llevar su romance al siguiente nivel, algo que también ha causado curiosidad entre sus fans, quienes ya le han estado cuestionado a este respecto, por lo que la la cantante ya explicó el motivo de su rechazo al compromiso.

La carismática pareja se conoció en el mundial de Sudáfrica en el 2010, donde ella interpretó la canción oficial “This time for Africa” y él participó junto a la selección española, arrebatando la copa mundial, siendo Piqué el jugador que sacó más puntos.

Los novios se conocieron en el mundial de Sudáfrica en el 2010. Foto: Especial.

Desde que se conocieron fue tal el flechazo que se han mantenido juntos y han formado una hermosa familia. A menudo sus fans pueden ver que comparten algunos detalles de su relación en redes sociales.

Pero lo anterior no ha frenado las especulaciones y los rumores sobre supuestas infidelidades por parte del futbolista, que incluso hasta se ha hablado de una separación, pero hasta el momento nada se ha podido confirmar, lo que sí es cierto es que la colombiana y el español continúan con una magnífica relación.

Recientemente la intérprete de “Te dejo Madrid” confesó en el podcast “Planet Weird” que prefiere mantener su relación con Piqué como hasta ahora, ya que por increíble que parezca le asusta la idea de tener que caminar al altar para realizar el tradicional ritual de matrimonio. Además confesó que no le gustaría que el título de “esposos” provoque que se apague la llama del amor.

A Shakira no le gustaría que el título de ‘esposos’ ‘apague la llama del amor. Foto: Instagram.

No quiero que me vea como su mujer, sino más bien como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible, eso sí, dependiendo de su comportamiento”, aseguró.

El hecho de no estar casados, no significa que no debe existir un compromiso entre ellos, ya que en más de una canción, la originaria de Barranquilla, deja en claro que para ellos no es importante firmar un papel para saber que están comprometidos el uno con el otro y con su familia.

