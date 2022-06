México.- Tal parece que tras su truene con Gerard Piqué, Shakira está más activa en su carrera, pues además de estrenar reality show también forma parte del nuevo tema de Black Eyed Peas y en el que se luce como una sexy ‘traductora’ de idioma alienígena.

Este viernes 17 de junio Black Eyed Peas estrenó el video de su tema “Don't you worry”, en el que también colabora David Guetta, cuya historia muestra el contacto de humanos con alienígenas enviando un mensaje de ‘buena vibra’.

A unas horas del estreno, el video de 'Don't you worry' logró miles de vistas. Captura

Hace unos días la también colombiana Mafe Walker se volvió tendencia tras aparecer en el programa “Venga la Alegría” y supuestamente hablar en idioma alienígena, lo que provocó burlas y memes en redes sociales.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

En el video dirigido por el canadiense Julien Christian Lut, Shakira aparece con un vestido rojo para hacer un primer contacto con un individuo de otro planeta.

Con muy buen ritmo, Shakira le envía al alienígena el mensaje de que todo estará bien, aunque algunos seguidores comenzaron a especular si también tiene algo que ver con cómo enfrenta la colombiana su separación de Gerard Piqué.

Shakira la hace de traductora del idioma alienígena en su nuevo video. Captura

“Don't you worry, don't you worry 'bout a thing, 'cause everything's gonna be alright, everything's gonna be alright” (No te preocupes, no te preocupes por nada, porque todo va a estar bien, todo va a estar bien), es parte de lo que dice la letra de la canción.

Después Shakira luce un sensual outfit de metal mientras baila una coreografía junto a otas alienígenas.

Shakira realiza una coreografía con varios alienígenas. Captura

Apenas unas horas después del estreno del videoclip en YouTube, ya tiene más de 458 mil vistas.

No es la primera vez que la cantante nacida en Barranquilla trabaja junto a Black Eyed Peas, en 2020 lanzaron juntos el tema “Girl like me”, en el que Shakira alborotó a sus seguidores con su look, pues aparece con leotardo, mallas y una banda en la cabeza, al más puro estilo de los ochentas.