Brasil.- Al tema de la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira se unió la brasileña Suzy Cortez, ex “Miss Bumbum”, quien confesó que el futbolista le enviaba mensajes subidos de tono mientras estaba con la cantante.

La presunta infidelidad del catalán a la colombiana se dio a conocer luego de que el video podcast llamado “Mamarazzi” dio a conocer los detalles.

En una entrevista de la modelo brasileña con el Diario NY, se supo que de todos los jugadores del Barcelona, Piqué era el único que le mandaba mensajes comprometedores, estando en relación con Shakira.

Éste no vale para nada. Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, confesó Susy Cortez.