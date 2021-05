Aseguran que Andrea Meza es hija de Ana Gabriel, pero la dio en adopción

México.- La Miss Universo 2021, Andrea Meza, en realidad es hija de Ana Gabriel, quien la dio en adopción y prefirió educar a la hija de su pareja.

Esta fuerte revelación fue hecha por la periodista Shanik Berman a través de redes sociales, quien a su vez cuestiona qué dirá Ana Gabriel si todo resulta ser verdad.

Shanik da esta declaración a seis días de que Andrea Meza fue coronada como la mujer más bella del mundo, lo que la tiene en el ojo de la prensa internacional.

Mientras se sabe si esta información es verídica o no, Andrea Meza y Ana Gabriel se encuentran en el ojo del público intentando saber si esto es verdad.

María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida como Ana Gabriel, es originaria de Guamúchil, Sinaloa, y es madre de Diana Alejandra Araujo.

Mientras que Miss Universo 2021 es hija de Alma Carmona, originaria de Chihuahua, tierra donde Andrea nació, y Santiago Meza, quien es originario de un pueblo del estado de Zacatecas llamado Estación Gualterio, Chalchihuites, Zacatecas.

En una entrevista con Vanessa Claudio para el programa de televisión “Venga la Alegría”, Andrea Meza compartió que mientras era coronada como Miss Universo 2021, su mamá, Alma Carmona, estaba hospitalizada a causa de un tumor que le fue detectado.

Y aunque su felicidad no fue completa, Andrea Meza asegura que las palabras de su madre al saberla ganadora las guardará para toda la vida.

Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir era el día que se supone ella llegaba aquí, a Florida… en otro grupo de WhatsApp me enteré que mi mamá se había quedado en casa y dije: ‘¿qué está pasando?’ No me quisieron decir porque no querían distraerme, pero me enteré que mi mamá tuvo un tema de salud y la tuvieron que internar y no pudo venir, y para mí fue complicado, estaba en ensayos con la lágrima, intentando que nadie se diera cuenta”, explicó Andrea Meza.