Si es necesario limpiar una casa, la limpio: Cynthia Klitbo busca empleo de doméstica

México.- La crisis económica causada por la pandemia del coronavirus ya alcanzó también a la villana favorita de las telenovelas de Televisa, Cynthia Klitbo, quien incluso está dispuesta a trabajar como doméstica con tal de conseguir trabajo.

La actriz del melodrama ‘El privilegio de amar’ concedió una entrevista al matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’, donde confesó estar dispuesta a trabajar en labores que no tienen nada que ver con su profesión, con tal de conseguir dinero para sobrevivir.

Yo me veo trabajando; tengo muchas ganas de salir un rato de México, tener esa experiencia, y si no, lo he estado hablando con mi hija, con mis hermanos mayores que están en Canadá, si así sigue la situación en México, pues yo podré seguir haciendo esto desde Canadá y muy probablemente cierre casa”, explicó Cynthia Klitbo.