‘Si lo hiciste, calladito’: Julio Camejo despotrica contra famosos que denuncian ser abusados

Ciudad de México.- Fue durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, que Julio Camejo arremetió contra los famosos que están revelando que fueron abusados, pues él asegura que en su momento se vieron beneficiados, además se aventuró en comentar sobre una situación que le sucedió hace ya algún tiempo.

El actor cubano se ha mantenido alejado de los reflectores en los últimos tiempos de su carrera, y su ausencia se nota al no estar participando en el mismo número de programas y telenovelas como lo hacía años atrás, pero ha tratado de mantenerse vigente con algunas participaciones esporádicas en los matutinos de las televisoras y en sus redes sociales.

Por lo anterior, las cámaras del matutino de Tv Azteca buscaron a Julio Camejo y durante la charla con el reportero, tocó un tema delicado que le acusó las críticas.

Dentro de la entrevista se abordaron varios temas, entre ellos destacó el de las denuncias por abuso sexual que están saliendo en los últimos meses dentro del medio del espectáculo mexicano, por lo que Camejo lanzó una respuesta que escandalizó a muchas personas, pues hizo responsables a las las víctimas de ser abusadas.

El histrión confesó que también fue acosado, pero que le dijo a esa persona que no, y como consecuencia de dicha negativa no le dieron el protagónico de una novela.

Pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue la postura que tiene ante algunas denuncias de los famosos, uno de los más recientes el caso de Sasha Sökol y Luis de Llano.

Yo entiendo a todas las personas que alzan la voz, bienvenidos, pero siempre tuviste la oportunidad de decir que no, lo que no respeto es que después de que lo obtuviste salgas a hablar, ahí no, si lo hiciste, calladito", explicó.