Sí perdí la patria potestad, me la robaron: Julián Gil sobre su hijo Matías

México.- El galán de telenovelas, Julián Gil, dio a conocer a través de redes sociales que, efectivamente, perdió la patria potestad de su pequeño hijo, Matías Gregorio Gil, pero a la mala.

En stories de Instagram, el actor de telenovelas como ‘La que no podía amar’ y ‘Sueño de amor’ confesó que no perdió la patria potestad del pequeño Matías, sino que más bien se la arrebataron, se la robaron.

Agregó que tiene de tarea leer más de 200 páginas de la sentencia y en cuanto esté enterado compartirá con la prensa la situación.

El argentino de 50 años recién regresó de un viaje que realizó a Turquía acompañado de su novia, la periodista Valeria Marín, y justo se encontró con la sentencia en donde el Juez notifica que el también empresario perdió la patria potestad de Matías y es Marjorie de Sousa, quien la tiene en su totalidad.

Acabo de salir del tribunal y tengo la sentencia en mi mano, es una sentencia real, firme, no como dijeron que no era firme. A mí me han visto ya la cara casi cuatro años, pero que le vean la cara a ustedes (refiriéndose a la prensa), la voy a leer, tiene 245 páginas y hablaré al respecto y sí perdí la patria potestad; no la perdí me la robaron”, aseguró Julián Gil.