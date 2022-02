‘Si puede sacarles el dinero que se los saque’: Lyn May aconseja a Belinda

Ciudad de México.- Después de que Christian Nodal y Belinda anunciaron el término de su relación amorosa, se desató un alboroto en redes sociales y en los medios de comunicación, pues les llovieron críticas hacia ambos cantantes, y muchos famosos han opinado al respecto, ahora tocó el turno de Lyn May, quien muy a su estilo le mandó unos consejitos a Belinda.

Al parecer la intérprete de “Boba niña nice” es quien más mal la está pasando, pues no sólo tiene que lidiar con el duelo de perder a su pareja sino también de aguantar todo el “hate” que le están tirando los internautas, por lo que Lyn May apoya a Belinda e incluso la defendió de los ataques, y aprovechó las cámaras para enviarle un consejito:

Si puede sacarles el dinero que se los saque, porque el dinero es muy importante en la vida; y no es mala, es muy inteligente, yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente”, expresó.

La famosa vedette, incitó a la cantante para sacar provecho de sus relaciones, ya que reveló que el amor se acaba, y con algo debemos quedarnos de ello.

El amor se acaba, tú duras enamorada un año, dos años, cuando mucho y se van, te dejan dos hijos y se van y si tienes lana pues no sufres, pero si no tienes con qué vas a mantener a los hijos”, sentenció.

Indicó que el momento actual por el que está pasando la intérprete de “Bella traición”, es una situación muy difícil y son cosas por las que no debería estar pasando:

Es muy guapa y no necesita hacer esas cosas. Que le saque, que le saque, para que al rato tenga un bonche.” aconsejó Lyn.

Así, públicamente le recomendó sacar provecho de cualquier relación sentimental que llegara a tener la también modelo.

La vedette finalizó su encuentro con los representantes de los medios presumiendo olos regalos que ella ha logrado conseguir tomando en cuenta los consejos que le envió a Belinda, pues asegura que entre los regalos de sus admiradores hay casas, coches y abrigos, pero recuerda el mayor obsequio que le dieron:

Hacerme una señora. Después de las casas que me dio, me hizo que me respetaran”, finalizó.