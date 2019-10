'Siempre fui exhibicionista', actriz de Disney se estrena en cine para adultos

Estados Unidos.- Este viernes es el debut en la industria del cine porno de la ex estrella Disney, Maitland Ward, quien se describe como una persona exhibicionista y sexy.

Con esta decisión, la actriz le dice adiós al inocente mundo de Disney y le da la bienvenida a la industria porno.

Maitland Ward formó parte del elenco de “Aprendiendo a Vivir” en Disney Channel, uno de los shows más famosos del canal, el cual se transmitió desde 1993 hasta el 2000.

La estrella de 42 años, conocida por su papel como 'Rachel McGuire', la compañera de interés amoroso de 'Eric Matthews' (Will Friedle) y 'Jack Hunter' (Matthew Lawrence), debutará este viernes en el cine porno con el filme Drive.

La actriz de 42 años de edad usó sus redes sociales para invitar al público adulto a ver el tráiler de la cinta “Drive”, la cual se estrena mañana viernes. Foto: Especial.

Leí el guión y dije: esto está muy, muy bien escrito”, dijo cuando fue cuestionada por el radical cambio.

La comedia de ABC fue muy popular en los 90’s y se convirtió en la favorita de niños y jóvenes.

Siempre he sido exhibicionista, siempre. Me encanta vestirme sexy en público y cosas como esas”, expresó la actriz.

La nueva estrella porno explicó que la película consta de cinco partes.

Es más mainstream, para que la gente pueda disfrutar del guión y disfrutar de lo que pasa”, dijo.

Maitland Ward, nacida como Ashley Maitland Welkos; en Long Beach, California, el 3 de febrero de 1977 es una actriz estadounidense. Es más conocida por haber interpretado a Rachel McGuire en la serie de la ABC Yo y el mundo, a Jessica Forrester en The Bold and the Beautiful y a Britanny Wilson en ¿Y en dónde están las rubias?

Es la segunda, además de Bella Thorne

Hace semanas, la también ex chica Disney, la estadounidense Bella Thorne dio a conocer que incursionaría en la dirección de cine porno.Ya recibió un premio por parte de un conocido sitio de películas para adultos, el cual se estrenó el agosto pasado.