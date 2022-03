‘Siempre me odió’: las controversiales declaraciones de la hermana de Luis de Llano

Ciudad de México.- En medio del huracán que desataron las declaraciones del productor Luis de Llano en el programa de YouTube de Yordi Rosado, internautas desempolvaron las controversiales declaraciones que lanzó su hermana, Cecilia Fuentes.

El caso de Sasha Sökol, quien acusó de abusador a Luis de Llano a través de su cuenta de Twitter, sigue dando de qué hablar ya que fue el parteaguas para desatar una serie de acusaciones de otros famosos, como la polémica generada hacia el productor Toño Berúmen, por ejemplo.

Buscando más información acerca de quién estaba representando a Magneto y a Mercurio, internautas en redes sociales dieron con las declaraciones que hizo la hermana de Luis de Llano, por lo que las empezaron a compartir y se hicieron virales.

Se trata de Cecilia Fuentes, hermana del productor quien estuvo platicando con la periodista Claudia de Icaza y Lupita Martínez en su canal de YouTube, la cual se publicó en 2020, el motivo fue la promoción de su libro “Mujer de papel”.

Durante la entrevista Cecilia reveló de viva voz que el productor siempre la odió, debido a que tenía una relación más cercana con su madre.

También reveló que fue víctima de situaciones muy complicadas por parte de Luis de Llano que se rehusó a comentar públicamente.

Siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces de chiquita, me veía, me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana… me hizo muchas cosas que no voy a decir porque se lo prometí”.