‘Siento mucho esta decisión’: Andrea Legarreta sobre salida de ‘El Burro’ de ‘Hoy’

México.- La primera en hablar de la salida de Jorge ‘El Burro’ Van Rankin del programa 'Hoy' de Televisa, fue Andrea Legarreta, quien apenas se enteró le marcó para decirle que lo lamentaba y que le deseaba lo mejor en sus nuevos proyectos, que son varios.

En entrevista afuera de las instalaciones de Televisa, Andrea Legarreta dejó claro que la salida de ‘El Burro’ del matutino no fue decisión de la productora Andrea Rodríguez Doria, sino de la empresa.

La conductora Andrea Legarreta también señaló que se sorprendieron con la noticia de la integración de Arath de la Torre, lo que enseguida les dio gusto, pues es una persona a la que quieren, es un excelente amigo y conductor, además lo conocen desde hace muchos años.

De la Torre estuvo en una breve etapa cuando arrancó ‘Hoy’.

Sobre otros cambios, la conductora quien tiene más de 20 años al frente del programa, respondió que no sabe mucho.

No conocemos a fondo, sin embargo, se que habrá gente como reporteros, colaboradores, en cuanto a estos cambios así, es Arath, es lo que sabemos hasta hoy”.

Sobre el rumor del cierre de ciclo del ‘Burro’ en el matutino más visto de la televisión mexicana, a causa de la mala comunicación entre él y la productora Andrea Rodríguez porque no generaba rating, Legarreta lo desmintió y aseguró que no fue decisión de la tía de Andrea Escalona.

No creo sinceramente que alguien como el Burro afecta el rating o no está bien calificado, no creo que sea eso”.