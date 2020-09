Siento que le estorbo: Covid-19 deja sin matrimonio a Arturo Peniche

Ciudad de México.- El galán de telenovelas de Televisa, Arturo Peniche, confesó que la pandemia del Covid-19 le arrebató familiares, pero también causó la separación de su esposa Gabriela Ortiz.

El actor de telenovelas como ‘María Mercedes’ y ‘Victoria’ le contó que esta pandemia lo ha dejado sin grandes amigos y familiares.

Muy mal, tuve pérdidas fuertes, por este dichoso virus, por el Covid-19, hubo parientes que si se lograron recuperar y hubo otros que no… mis primos hermanos con los que me lleve toda la vida, uno era mi sinodal en la cocina”, lamentó el histrión.

Agregó que en la Ciudad de México se le enfermaron nueve seres queridos, lo que le costó falta de sueño durante un mes y no paraba de llorar.

En 1992 protagonizó una de las telenovelas más exitosas en México, ‘María Mercedes’, al lado de Thalía. Foto: Especial.

Peniche también confesó que a causa del confinamiento también acabó su matrimonio de 38 años con Gabriela Ortiz, madre de sus dos hijos. Y cree que el malestar de su esposa fue su ausencia durante mes, pero él lo hizo por seguridad, pensando en que no es un jovencito.

Dentro de esas pérdidas, también mi matrimonio, este Covid arrastró con todo porque hubo un cambio de ideas ahí medias raras”, dijo.

El actor Arturo Peniche le contó a Mara Patricia Castañeda que debido a la falsa noticia que se dio de que tenía Covid-19 perdió dos programas porque dos artistas le cancelaron. Foto: Especial.

Le contó a Mara Patricia Castañeda que tras 38 años de vivir con su esposa Gabriela, ya llevan mes y medio separados, pues la relación ya no funcionaba.

Ya no he vuelto a ver a Gabriela desde hace más de un mes” dijo y agregó que está cansado de que no se le reconozca su esfuerzo.

Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí... duele a madres, ya tomé la determinación y dije bye”.

Arturo Peniche sí dejó claro que hacerlo oficial legalmente no es una opción para él, pues lo ve como un fracaso.

Voy a estar casado toda mi vida, Yo no quiero fracasos en mi vida por eso no me divorcio… yo no me voy a divorciar, jamás me voy a divorciar, pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé”.

A sus hijos les pidió mantener una postura neutral, porque ya no puede vivir con alguien que lo hace sentir que estorba.