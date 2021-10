¡Sigue el pleitazo! Periodista acusa de robo a Aracely Arámbula

Estados Unidos.- El pleito de Aracely Arámbula contra la prensa de espectáculos el pasado fin de semana sigue dando de qué hablar, ahora es la periodista Nelssie Carrillo quien señaló a la actriz de atentar contra su seguridad, luego que una persona de su escolta le arrebató su celular y le borró su contenido.

Lo anterior lo retomó la sección “Pájaros en el alambre” del matutino de Imagen Televisión, Sale el sol, esto después de que el programa de televisión estadounidense Despierta América, transmitido por Univisión, sacara las imágenes de cuando se abre la puerta de su camioneta e inmediatamente la actriz intentaba cubrir el rostro de uno de sus hijos.

Yo no entendía el por qué la señora no quería hablar, cuando ella ya salió, nosotros nos acercamos, y vimos a Aracely y que estaban sus hijos, pero nunca pensé que eran los niños, y le digo al camarógrafo ‘mira Juan, son los hijos de Luis Miguel, y ya entendí’, en eso viene Aracely muy nerviosa, me dijo ‘¿de dónde son ustedes?, ¿de dónde vienen?, ¿quieren hablar?, ¿qué pasó?’, y ella le dice al camarógrafo ‘¿qué quieres?, ¿qué grabaste con el celular?’, y en eso llega su guarura, vino y le arrebató el celular y empezó a meterse a su bandeja de videos y le empezó a borrar todos los videos que él había grabado”, señaló en la entrevista para el programa.

Pero salió muy lista la ex de Luis Miguel, pues trató de distraerla para que su guardia le borraba el contenido de su teléfono:

Dijo ‘sí, no te preocupes, yo voy a hacer que le dé el celular’, pero no estaba haciendo nada porque le den el celular, ella estaba tratando de entretenerme, y que el señor siguiera borrando y metiéndose a su propiedad privada, así es Aracely, y toda esa gente que viene de México no va a hacer eso, aquí no van a venir a este país a hacer eso”, explicó la reportera.