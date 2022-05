Silvia Pasquel reclama a Juan José Origel por decir que Silvia Pinal trabaja por falta de dinero

Ciudad de México.- Gran alboroto causó el regreso a los escenarios Silvia Pinal, pues mientras unos aplauden que siga activa en su carrera artística otros la critican duramente, tal es el caso de los periodistas Adolfo Infante y Juan José Origel.

A sus 90 años, la matriarca de la dinastía Pinal se siente con las fuerzas y los ánimos de subirse a un escenario y participar en una obra de teatro, como en esta ocasión que se unió al elenco de “Caperucita, qué onda con tu abuelita”.

Pero no todo es miel sobre hojuelas en la reincorporación de “Doña Chivis Pinal” a la farándula, pues algunos comenzaron a comentar que ya no está para hacer ese tipo de esfuerzos, como fue el caso de Pepillo Origel que al lanzar un duro comentario para Silvia, su hija Sylvia Pasquel arremetió en contra del presentador.

Los comentarios de Pepillo llegaron a oídos de Sylvia Pasquel y respondió molesta. Foto: Especial.

Juan José Origel aseguró durante la emisión del programa Con Permiso, que Silvia Pinal decidió regresar a trabajar por problemas económicos, y comentó que la primera actriz no tenía por qué pasar por esta situación, pues ella había trabajado toda su vida.

El conductor también añadió que si la mamá de Alejandra Guzmán sufriera de problemas económicos, él estaría dispuesto a apoyar a su amiga.

“Si tuviera necesidades ella, para eso estoy yo, Silvia, a ti no te faltaría nada mientras esté yo. Y sin ningún interés del cuadro ni nada. Silvia te amo con todo mi corazón y tú lo sabes” comentó Origel.

Pero todos estos comentarios de Pepillo llegaron a oídos de Sylvia Pasquel, quien no dudó en responder muy enojada. Dijo que no tendría que estar diciendo que su mamá no tiene dinero y reclamarle otras cosas y que si Silvia está en el teatro no es por falta de dinero.

Pepillo aseguró que estaría dispuesto a solventar los gastos de ‘Doña Silvia’. Foto: Especial.

“La Pasquel me habló para reclamarme, que porque yo había dicho que doña Silvia andaba pobre y que por eso iba a trabajar en la obra. Nunca dije que estaba pobre, porque no está pobre”, señaló “Pepillituu”.

Además destacó que junto a él, Silvia Pinal no sufriría de nada, pues tendría los mejores cuidados y de ser necesario él estaría dispuesto para solventar sus gastos.

