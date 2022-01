México.- Tras contagiarse de COVID hace unas semanas, la actriz Silvia Pinal ya dio negativo al virus, y para hablar de cómo se encontraba se comunicó vía telefónica con Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, pero tuvo una gran confusión pues dijo que era de Televisa.

Apenas el 29 de diciembre la matriarca de la dinastía Pinal fue dada de alta del hospital donde estuvo internada una semana debido a problemas de presión arterial y donde le diagnosticaron COVID.

Afortunadamente doña Silvia pudo regresar a su casa para recuperarse del contagio del virus, del cual ya está libre según reveló Efigenia Ramos, asistente de la actriz, pues confirmó que desde el jueves 6 de enero ya dio negativo.

Para platicar sobre cómo se encontraba de salud, la propia Silvia Pinal habló por teléfono con los conductores del programa Ventaneando, de TV Azteca, pero al saludar a Pati Chapoy tuvo una terrible confusión.

Ay preciosísima, la mujer que quiero muchísimo más de todo Televisa", expresó doña Silvia a Pati Chapoy.

Ante esto, Pati siguió la entrevista, pero fue evidente que Silvia Pinal tuvo algunos momentos de confusión, pues pese a que se escuchaba muy bien, dijo algunas cosas que llamaron la atención.

Hace unos días Alejandra Guzmán reveló que su mamá tenía demencia. Foto: Instagram

Hay que recordar que en días pasados a Alejandra Guzmán, hija de doña Silvia, se le salió decir que su mamá tenía demencia, aunque después aclararon en un comunicado que a lo que se refería la cantante era que tras padecer COVID a veces 'La Pinal' se desorientaba.

Silvia Pinal ya dio negativo a COVID-19

Sobre su contagio, Silvia dijo que se encontraba muy bien y lista para hacer muchas cosas.

“Claro que ya no tengo nada, mi buen trabajo me costó… me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de pelearme, con ganas de correr”, expresó.

Pati le preguntó si se estaba alimentando bien para recuperarse tras la enfermedad y contó que en el hospital le fue bien.

“Estoy comiendo muy bien… en el hospital bendito sea Dios pasa pronto, pasa rápido... tengo que darle gracias a Dios y a los médicos.. tengo unas nalgas muy bonitas”, dijo, mientras los conductores trataron de no darle mucha importancia a lo que dijo.

También le preguntaron si todavía iba a estar bajo supervisión médica durante algunos días, a lo que doña Silvia respondió: "No, de supervisora para nada... ahorita pura derecha la flecha".

Después tomó la llamada Efigenia, quien detalló que más personas que trabajan en la casa de doña Silvia se habían contagiado, incluso ella, pero que ya había dado negativo, por lo que continuaban con los protocolos para evitar que puedan haber más personas que contraigan el virus, o que vuelvan a contagiar a Pinal.

Además explicó que el doctor les dijo que aproximadamente en un mes le aplicarán a la diva del cine el refuerzo de la vacuna contra el COVID, pues estaban a punto de hacerlo cuando fue hospitalizada.

Doña Silvia no descartó que tras estar delicada de salud, pueda tomarse unas vacaciones. “En mis últimas vacaciones me fue muy bien porque estuve en Acapulco… Yo creo que sí”, dijo sobre pasar unos días de relajación en el puerto.

