Ciudad de Méxcico.- Silvia Pinal aparece en una nueva foto junto a sus hijas Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, luego de haber sido hospitalizada el pasado 28 de junio debido a problemas del corazón.

La rockera compartió en su Instagram una imagen en la que sonríen ella y su hermana, al tiempo que toma entre sus manos el rostro de la “Diva del Cine Mexicano”, que llama la atención porque luce sin una gota de maquillaje.

La productora de “Mujer, casos de la vida real” el exitoso programa de Televisa, estuvo internada en el hospital durante una semana, pues la llevaron para que los médicos le hicieran los estudios correspondientes de acuerdo a su edad y a que sufre de presión arterial.

De hecho Juan José ‘Pepillo’ Origel confirmó en su programa “Con Permiso” que a Silvia Pinal le introdujeron un catéter a su corazón, procedimiento conocido como cateterismo cardíaco, para evaluar cómo se encontraba su órgano.

Aunque las hijas de Silvia Pinal aparecen sonrientes en esta nueva foto de Instagram, la revista TV Notas entrevistó a una persona allegada a la familia, quien reveló que sí tiene algo delicado porque le detectaron un descenso en la frecuencia cardiaca: un padecimiento denominado bradicardia, que es de cuidado.

Un descenso en la frecuencia cardíaca, su corazón latía entre 30 y 40 veces por minuto en reposo, cuando lo normal es de 60 a 100; este padecimiento se llama bradicardia. Además, su corazón no estaba bombeando suficiente sangre al cuerpo. Esto es muy grave porque significa que, ¡su corazón podría dejar de latir en cualquier momento!”.

La fuente cercana explicó que este padecimiento es normal en una persona que ronda la vejez, puesto que el corazón también se cansa.

En las redes sociales, los seguidores de la dinastía Pinal mostraron su alegría por ver a Silvia Pinal recuperada, y sobre todo, aplaudieron que se dejara fotografiar sin maquillaje.

Sin embargo, otros internautas señalan que con esta acción de Alejandra Guzmán, sólo busca desviar la atención del caso de Frida Sofía, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual desde que era una niña.

La cantante de “Yo te esperaba” salió a decir que no le creía a su hija, pues tiene problemas psicológicos e invitó a atenderse y a arreglar las cosas en privado”.

No crean que se nos ha olvidado lo de Frida Sofía”. “Falta Frida Sofía en la foto”. “Afortunada la Guzman de tener a su mami a pesar de no ser la mejor hija.. lástima que Frida no pueda decir lo mismo porque nose donde quedó su instinto materno”. “No fue Frida Sofía a verles???”. “Y sigues sin apoyar a tu hija desviando la atención eh”. “No puedo creer de Alejandra, ostentando como buena hija y ella? Cómo ha Sido de madre”, fueron algunos comentarios.