Ciudad de México.- Silvia Pinal por fin decidió hablar sobre el polémico caso de su nieta Frida Sofía, quien hace unas semanas, acusó de abuso sexual a su abuelo Enrique Guzmán, quien fue pareja de la conductora de “Mujer Casos de la Vida Real”.

A pesar de que la matriarca de la Dinastía Pinal solo había enviado un comunicado para expresar su preocupación por esta situación y pedía hablar con Frida Sofía en privado, la primera actriz al parecer cambió de opinión, pues confesó que le “disgusta mucho” este problema entre su hija Alejandra Guzmán, su nieta Frida Sofía y su ex marido Enrique Guzmán.

Durante la entrevista concedida a la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Silvia Pinal aseguró que hasta ahora no conoce a detalle las declaraciones de la hija de Alejandra Guzmán por una razón.

No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar (con él)”, explicó Pinal.

Asimismo, Silvia Pinal comentó que le ha dado consejos a su hija Alejandra para que intente sobrellevar de la mejor manera toda esta polémica.

Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre”, puntualizó.

Posteriormente, Doña Silvia confesó que tiene mucho tiempo sin ver a su nieta. “Frida es más libre, vive mucho en Estados Unidos, le gusta mucho Estados Unidos, el inglés”.

A pesar de mostrar su respaldo a su ex Enrique Guzmán, Doña Silvia destacó que el padre de dos de sus hijos nunca le ofreció una disculpa por las agresiones que cometió en su contra.

No, pero yo no esperaba que me pidiera perdón, yo quería dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho, y es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante si no tienes los pantalones bien puestos”, comentó.