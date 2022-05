México.- Las primeras imágenes del regreso de Silvia Pinal a los escenarios no fueron del agrado del conductor Gustavo Adolfo Infante, quien criticó la producción al calificar de 'pinchurrienta’ la escenografía del teatro, así como a la familia de la primera actriz por 'exhibirla' de ese modo.

"Es muy lamentable lo que estoy viendo", fueron las palabras del conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, quien a través de su programa De Primera Mano presentó las imágenes de la función especial de la obra de teatro "Caperucita qué onda con tu abuelita", en la que doña Silvia Pinal, de 91 años, aparece en un gran sillón con ruedas, debido a que por su edad y estado de salud ya no puede estar de pie.

Doña Silvia Pinal participa en la obra de teatro 'Caperucita qué onda con tu abuelita'. Foto: Instagram/LatinShowNews

Este fin de semana, en el teatro que lleva el nombre de la madre de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, se ofrecieron dos funciones de la puesta en escena producida por Iván Cochegrus en la que también participa el actor Carlos Ignacio.

Esta obra marca el regreso de quien está considerada como 'La última Diva del Cine Mexicano', luego de casi 10 años de ausencia, pero la producción dejó mucho que desear, según las palabras del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien expresó su molestia a través de su programa de televisión.

Gustavo Adolfo Infante señaló que la escenografía parece de obra de estudiantes. Foto: Instagram/LatinShowNews

“Es muy lamentable lo que estoy viendo... vean a doña Silvia Pinal en una silla de ruedas… una de las máximas estrellas del cine, teatro, de la producción, de la política, el empresariado… una mujer que ha escrito su nombre con letras de oro acabar en esta, perdón, discúlpenme, en esta pinchurrienta escenografía de tres pesos, cuando hoy el teatro grande es con led, con pantallas, porque hay una evolución”, dijo molesto Gustavo Adolfo Infante.

“Esta es una obra infantil de domingo a las 11 de la mañana con chavos que están estudiando en la academia de teatro… esto no es lo que Silvia Pinal se merece para retirarse del medio artístico, y no me salgan los hijos con que ‘mi mamá necesita el dinero', o sea, porque cuánto le pueden pagar, nomás ve esa escenografía, casi, casi lo pinté yo, ve al zorrillito ese, parece que se lo compró en el mercado de la lagunilla el disfraz, está bien chafita... ese disfraz vale 70 pesos”, criticó el conductor.

Los estudiantes de teatro de la secundaria tienen una mejor producción que esa”, agregó el polémico periodista.

Pese a que su compañera conductora Mónica Noguera intentó defender la obra, y expresó que le gusta que doña Silvia Pinal quiera seguir arriba de un escenario, Gustavo Adolfo Infante no cambió su opinión.

Mientras que Addis Tuñón, también conductora del programa, dijo que había que respetar si era la decisión de doña Silvia Pinal despedirse del teatro en esta obra, aseguró que sí es penoso que no honren a la actriz como se debe.“Si la obra como tal no hace honor a la señora que están presentando, sí es lamentable”.

Gustavo Adolfo Infante también criticó a la familia de ‘La Pinal’ por no cuidar su imagen, como lo han hecho con otras celebridades de edad avanzada.

“La familia debió de guardarla, así como a Chabelo que no lo hemos vuelto a ver, por algo es ¿no?, así como a Polo Polo que no lo hemos vuelto a ver, por algo es ¿verdad? Silvia Pinal ya no puede caminar, no puede levantar la cabeza, en ocasiones no responde de manera congruente... no se merece que sea exhibida de esa manera”, finalizó.