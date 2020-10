Silvia Pinal repartió su herencia y esto es lo que les dejó a sus hijos

Ciudad de México.- Tras una polémica, Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y el cantante Enrique Guzmán, informó que la primera actriz repartió su herencia en vida.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, Luis Enrique aseguró que él no busca quitar a sus hermanas, Alejandra y Sylvia, del testamento de la actriz.

No me interesa el testamento de mi madre. Mis hermanas y yo nos llevamos muy bien y no tenemos problemas entre nosotros… Nunca le he pedido dinero ni a mi mamá ni a mi papá. Con mis propios proyectos he sacado adelante a mis dos hijas", comentó.