México.- Este fin de semana comenzaron a circular las primeras imágenes de la obra de teatro "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!" protagonizada por Silvia Pinal, lo que generó gran polémica debido al estado de salud de la actriz de 91 años y ahora se revela la razón por la que decidió participar.

Y es que tanto periodistas como artistas del espectáculo criticaron que se mostrara a la conocida como última diva del cine mexicano en ese estado, entre ellos el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante quien calificó de 'pinchurrienta' la puesta en escena producida por Iván Cochegrus.

Muchos criticaron la manera en que presentan a Silvia Pinal en la obra de teatro 'Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!'. Foto: Captura de video

Otro de los famosos que reaccionó de manera negativa a que la señora Pinal fuera exhibida en esta obra de teatro fue el comediante Lalo España, así como el conductor leonés Pepillo Origel, quien incluso se atrevió a decir que si la primera actriz necesitaba dinero él se hacía responsable de que no le faltara nada.

'Silvia Pinal no tenía ninguna ilusión de vivir'

El pasado 11 de mayo se realizó una función para prensa e invitados especiales de la obra "Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!", pero 'La Pinal' no pudo presentarse debido a que tuvo problemas de salud que la obligaron a retirarse del teatro entre un tumulto de periodistas.

Norma Lazareno suplió a Silvia Pinal en la obra. Foto: Instagram/tvynovelasmex

Debido a esto fue la actriz Norma Lazareno quien suplió a Silvia Pinal en la puesta en escena que muestra a una abuelita muy 'moderna' quien incluso se 'echa unos tragos' con sus amigos cuando su nieta Caperucita la encuentra.

Y fue precisamente Norma Lazareno quien reveló que doña Silvia ya no tenía ilusión de vivir pues sentía que estaba arrumbada en su casa.

La actriz Norma Lazareno rechazó las críticas que hicieron hacia doña Silvia Pinal, pues asegura que sí le afectaron. Foto: Instagram/tvynovelasmex

Ante varios medios de comunicación, Norma Lazareno compartió que se preocupó cuando le avisaron que tenía que sustituir a Silvia Pinal en la obra.

“Ella se fue muy preocupada, quería salir, pero no debía salir. De alguna manera las críticas le afectaron, la parte anímica es muy importante", explicó la actriz.

Antes del ofrecimiento de esta obra llegó a decir que ya no tenía ninguna ilusión de vivir, entonces fue cuando habló con Iván y le dijo 'no quiero estar arrumbada en mi casa'. Esta obra le devolvió las ganas de vivir”, agregó.

Norma Lazareno expresó su rechazo hacia las críticas que se hicieron de su amiga, pues asegura que todo lo que se dijo sí llegó a oídos de Pinal.

“Eso la alteró mucho, porque no faltó quien, indebidamente, le comunicó todo lo que estaban publicando en las redes y me parece que eso es mortal, son golpes bajos que no deben ser para una señora que se merece todo el respeto".

Reveló también que ese día doña Silvia se negaba a dejar el teatro, pues pese a que la recomendación médica era que no participara en la obra, ella insistía en que la dejaran hacerlo.

“Decía: ‘pónganme oxígeno, lo que sea, pero yo quiero salir’, pero no se puede jugar con la salud”, explicó Norma.