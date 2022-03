México.- La actriz Silvia Pinal recibió un homenaje por parte del Paseo de las Estrellas de Las Vegas y recibió varios reconocimientos, uno de ellos es que ya tiene un día oficial con su nombre en la llamada ‘Ciudad del Pecado’

Durante un evento organizado por Pablo Antonio Castro Zavala, presidente del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, la primera actriz recibió la llave de la ciudad, luego de que el Senado de Nevada instituyó el 3 marzo como el Día Oficial de Silvia Pinal.

Además la matriarca de la ‘Dinastía Pinal’ recibió el galardón diamante y una medalla conmemorativa “por su brillante trayectoria artística y presencia internacional durante más de siete décadas”.

“Con gran cariño reconocemos toda su trayectoria, toda su carrera, la queremos mucho y esperamos que siga mucho tiempo acá con nosotros para disfrutar de todo su talento y toda su persona”, dijo Pablo Antonio Castro.

La diva de la época del cine de oro se mostró emocionada y agradeció por este reconocimiento, que se le dio en Las Vegas, desde su país, pues el evento se realizó en una restaurante de la Ciudad de México, a donde acudió acompañada de sus hijos Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán.

“No es fácil el momento en que te ofrecen este premio, pues para mí fue una sorpresa muy agradable porque es un premio especial, fuera de mi país, estando en México”, expresó doña Silvia.

Lo voy a enseñar a presumir, pero lo voy a llevar sobre todo en mi corazón, es un premio muy hermoso… me voy feliz, agradecida”, agregó la actriz.

Silvia Pinal estuvo acompañada de sus hijos Luis Enrique y Sylvia Pasquel, quienes negaron algún pleito entre ellos. Foto: Captura de video/Ventaneando

Sylvia Pasquel y Luis Enrique niegan pleito entre ambos

Doña Silvia Pinal llegó al homenaje acompañada por sus hijos, dejando en claro que no hay algún tipo de problema entre ellos, y es que en días recientes comenzó a circular información sobre que ambos peleaban por quedarse con la administración del teatro que lleva el nombre de su mamá.

“Me siento muy orgullosa de saber que se instituye un día de Silvia Pinal, aunque sea en Las Vegas, Nevada, cuando debería de haberse instituido también en nuestro país”, dijo Pasquel.

Sylvia Pasquel aseguró que tanto ella como su hermano estaban muy contentos de poder ser testigos de este homenaje a su madre.

“Estamos aquí para desmentir todos estos dimes y diretes para que vean que nos llevamos muy bien, vivimos a un lado el uno del otro, junto a mi mamá, tenemos una convivencia no nada más de hermanos, de amigos, de vecinos, de familia, no entiendo por qué siempre quieren enemistarnos o amarrar navajas”, agregó la actriz.

La villana de telenovelas dejó claro que entre ella y su hermano Luis Enrique no hay ningún problema, ni están peleando por ser los encargados del teatro Silvia Pinal.

“No hay nada que pelear, es de mi mamá y ella es la que decide y dice qué se debe hacer o no y nada se hace sin su autorización”, dijo y reveló los nombres de quienes podrían quedarse a cargo del recinto.

“No es fácil manejar un teatro tan importante, a lo mejor lo más prudente es que un productor como Alejandro Gou, Morris Gilbert o Tina Galindo tomara las riendas del teatro y mi mami recibe su rentita y nosotros nos quitamos de problemas”, dijo Sylvia.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán también dejó claro que no le interesa quedarse a cargo del teatro. “Yo no soy administrador de teatros, y como dice mi hermana no es fácil”.