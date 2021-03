CIUDAD DE MÉXICO.- La película “Sin Hijos” se posicionó en los primeros lugares de lo más visto en Netflix, y para los actores significa un gran paso en camino hacia la normalización de nuevas realidades.

Gustavo Egelhaaf, quien da vida a Ernesto, mejor amigo de Fidel Ramírez ( Alfonso Dosal), habló sobre su participación en esta cinta dirigida por Roberto Fiesco.

El director es un gran amigo, me llamó para el personaje de Fidel, luego me llamaron para el personaje de Ernesto, y terminé siendo el mejor amigo de Ponchito, que hizo un gran trabajo”

Para Gustavo, algo que gustó mucho fue cómo se aterriza a situaciones actuales.

“El cine tiene que evolucionar, de repente estamos tocando historias viejas en esta época, y creo que necesitamos voces más incluyentes, escritores que entiendan de diversidad sexual, de los derechos de las mujeres, nuevas masculinidades, un cine mucho más fresco y eso se pone sobre la mesa”, dijo.

La cinta se centra en la relación de pareja de Marina (Regina Blandón) una fotógrafa apasionada por los viajes y Fidel, un papá soltero en busca de la felicidad. A pesar de que sus planes de futuro no cuadran, años después se reencuentran y retoman lo que un día no pudo ser.

Sólo hay un inconveniente, a Marina no le gustan los niños y Fidel tiene una hija, Ari (Francesca Mercadante), fruto de una relación pasada. Es entonces cuando Fidel comenzará a crear una mentira alrededor de su hija.

En el caso de Regina, su personaje es una mujer que no quiere tener hijos, algo poco común en una comedia romántica, pero se le quiere de esa manera. En el caso de Dosal, su personaje está absorto con su hija, y como mejor amigo, me preocupa su vida, pues su ex esposa, hizo su vida con un ‘mamado’ de gimnasio, y su vida sexual me preocupa. Son esas realidades de las que tenemos que estar hablando”, subrayó.