Sin temor a la crítica, Marjorie presume su trasero en mini bikini

Que está flaca!!! Estará deprimida??? �� seguro le pasa algo. �� ����♀️ Que está gorda!!! �� pobre que le paso??? Waooo, está llena de celulitis �� �� Que subió una foto así ���� que le pasa??? Está mostrando sus nalgas operadas ���� noooooo, está buscando marido. �������� noooo, está mostrando todas sus operaciones, tan ridícula, pobre creída. ������ es una infeliz por subir esta foto, es una insegura, es una mujer desesperada, es lo peor que vieron mis ojos, es una mala mujer, está cuadrada después de su embarazo. �������� Y si te digo que me gusta tu seguridad??? Que eres hermosa como sea, q si te gusta tomarte fotos y ponerlas tal cual, ❤️❤️❤️❤️esta increíble❤️❤️❤️que todos esos kilos te quedan bien, que tu flacura también es hermosa, que no temas a las críticas, no vemos las caras ni los cuerpos de los que están detrás de estos aparatos tratando de dañar nuestro autoestima. Me encantan mis fotos, me gusta sentirme hermosa como soy. Esto también es para nosotras mujeres dejemos de criticar tanto, mírate en el espejo, deja vivir a los demás tal y como son. Seamos parte de #mevaleloqueopinasdemi #meamo #teamo #merespeto #terespeto #lavidaesunhermosoregalo #mamoatriunfa #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte no somos perfectos, pero somos únicos, me encanta lo que veo. ����♀️��❤️❤️❤️❤️ los amo �� #photo @tibyrivas ❤️

A post shared by Marjorie De Sousa �� (@marjodsousa) on Jul 19, 2019 at 11:45am PDT