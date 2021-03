Ellie e Isabella rompen con estereotipos del Síndrome de Down

México.- Hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, Ellie Goldstein e Isabella Springmühl, modelo de Gucci y modista internacional, respectivamente, demuestran que tener esta condición no es sinónimo de fracaso, sino de éxito y dejar huella en el mundo.

Ellie e Isabella son dos mujeres profesionales que desde pequeñas mostraron su gusto por el modelaje y la moda que las ha llevado a las pasarelas internacionales.

Ellie Goldstein es la primera modelo de Gucci con Síndrome de Down

En julio de 2020, la británica Ellie Goldstein se convirtió en la primera modelo con Síndrome de Down de Gucci.

Ella fue elegida como la imagen de publicidad de la máscara para pestañas L’Obscur’. Antes ya había trabajado con marcas como Nike y Vodafone.

Ellie, quien posó para la revista Vogue a los 18 años de edad, forma parte de la agencia de talentos con discapacidad Zebedee Management, desde 2017.

Ellie Goldstein apareció en la portada de la revista Glamour. Foto: Instagram.

La joven británica combina su carrera de modelaje con la carrera de Artes Escénicas en la Universidad de Redbridge.

Y recientemente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, comenzó a trabajar con Avon, lo cual vio como una oportunidad de conectarse con mujeres de todo el mundo.

Desde que tenía 18 años, Ellie le dijo a la BBC que quería ser famosa, y lo logró. Foto: Instagram.

Estoy muy emocionada de trabajar con Avon en el Día Internacional de la Mujer. Es una oportunidad fantástica para conectarse con mujeres de todo el mundo. Celebremos a todas las mujeres y sus logros, inspirémonos unas a otras”, escribió Ellie en su perfil de Instagram.

Ellie es la la imagen de publicidad de la máscara para pestañas L’Obscur’. Foto: Instagram.

Isabella Springmühl tomó los obstáculos como retos

Ser rechazada por la única Universidad en Guatemala que posee una carrera de diseño de moda, debido a su condición, no fue impedimento para que Isabella Springmühl siguiera adelante. Fue admitida en la tercera escuela donde aplicó.

Fue una carrera difícil, pero, hoy, a los 24 años de edad, Isabella Springmühl es la primera diseñadora de moda con síndrome de Down.

Sus diseños fueron exhibidos en el International Fashion Showcase de la Semana de Moda de Londres en 2016. En el mismo año fue elegida en la lista 100 mujeres de la BBC.

Isabella honra el folklore guatemalteco en todos sus diseños. Foto: Instagram.

Los diseños de Isabella están inspirados en el folklore guatemalteco, pues ha trabajado con numeroso indígenas artistas guatemaltecos.

Ha diseñado accesorios como carteras, ponchos y vestidos, inspirados en la cultura de su país. Y es la primera diseñadora de modas con síndrome de Down en presentar sus creaciones como artista emergente en la International Fashion Showcase, como parte del London Fashion Week.

Su gusto por la moda viene de su abuela materna, quien solía diseñar y confeccionar ropa.

Isabella es la primera diseñadora con síndrome de Down en brillar en las pasarelas británicas. Foto: Instagram.

En 2015, Isabella mostró sus diseños en el Museo Ixchel del Traje Indígena en Guatemala, donde su colección se agotó.

Estuvo presente en la semana de la moda londinense de 2016, donde recibió uno de los aplausos más fuertes que se recuerden en la historia del festival. Ese mismo año viajó a Roma con su nueva colección.

Los diseños de Isabella Springmühl incluyen bordados florales y coloridos que son los que utiliza Guatemala en sus textiles. Foto: Instagram.

Creó Down to Xjabelle, una línea creada específicamente para personas con Síndrome de Down.

Isabel, su madre, siempre ha sido su cómplice y confidente, además la acompaña en cada paso que da. Foto: Instagram.