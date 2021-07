Ciudad de México.- Yoseline Hoffman, influencer conocida como YosStop en YouTube, que fue vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil, no tiene todo el apoyo de su familia, pues su sobrina, Daffne Hoffman, pidió que se castigue a su tía.

A través de Twitter e Instagram, Daffne Hoffman, sobrina de YosStop, escribió un mensaje sobre el caso de la youtuber, pidiendo justicia para Ainara Suárez, la joven agredida sexualmente y de quien YosStop poseía videos en su teléfono celular.

Me acabo de enterar de la detención de mi tía Yoss Hofmann. Para quienes están preguntando mi opinión al respecto. Espero que la justicia llegue a la víctima y que los responsables no queden impunes. Distribuir material íntimo es un delito y debe ser sancionado”, escribió.

También se refirió a la #LeyOlimpia diciendo que los agresores sexuales, así como la persona que viralizó el material de Ainara en redes sociales, que es el caso de su tía YosStop, tienen que pagar por los crímenes cometidos.

En otra reciente publicación en su Instagram, aparece una fotografía con el texto: “¡¡Autoridades, estamos esperando también la detención de los presuntos violadores!! La justicia no es justicia si es a medias…".

A Daffne Hoffman le duele lo que está pasando con Ainara Suárez porque ella misma fue una víctima de abuso sexual y psicológico por parte de David Hoffman, su propio padre, quien además la habría golpeado frente a algunos miembros de su familia.

También confesó que aparte de su padre, otro familiar se propasó con ella cuando era menor de edad y que ese “momento traumático la marcó terriblemente” por varios años.

Daffne Hoffman utilizó una vez más su Instagram para dar una explicación del caso de YosStop, pues en otras redes sociales como TikTok, muchas personas están teniendo dudas sobre la libertad de expresión.

Daffne tomó un video de un usuario de TikTok para responder a su pregunta, la misma que se están haciendo muchos internautas.

Daffne se grabó a si misma para dar su punto de vista, que sus seguidores aplaudieron.

No hay que perder de vista que no podemos comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual de una menor de edad que si bien o no … la verdad toda esta información no está muy clara, si compartió o no compartió los videos, pero por ella misma confiesa que tiene en su poder estos videos en donde (Ainara) está siendo violada y abusada una niña menor de edad de 16 años y en donde ella (YosStop) no se cansa de catalogarla como una… ya sabes qué, y denigrarla y humillarla publicamente.