Sobrinos de José Alfredo Jiménez entran a La Voz Senior, de Tv Azteca

CDMX.- Para continuar con la dinastía, Ángeles y Alfredo Jiménez Ramos, sobrinos del ídolo de la música mexicana José Alfredo Jiménez, originarios de Dolores Hidalgo, Guanajuato, audicionaron y ahora están dentro de La Voz Sinior, de Tv Azteca.

Primero tocó el turno a Ángeles Jiménez Ramos, de 58 años de edad, quien dijo que para ella, pisar el escenario de La Voz Sinior era un sueño hecho realidad.

Ella se quedó en el equipo del cantautor Ricardo Montaner, a quien por cierto hizo llorar con su jovialidad y alegría, sentimientos que el intérprete de “La cima del cielo” a veces olvida.

Ella hizo llorar a Ricardo Montaner porque con su entusiasmo y alegría de saber que pasó la audición, le recordó que debe ser agradecido con la vida.

Yo te quiero agradecer porque has alborotado de alguna manera en mi corazón un sentimiento que a veces por vivir muy rápido se me olvida reconocer a Dios ves, voy tan rápido que se me olvida dar gracias a cada vez que respiro y por todo lo que yo he recibido en la vida”, le dijo Ricardo Montaner entre lagrimas.