Todos estamos expuestos a que nos roben nuestra información en redes sociales y ni siquiera los famosos se salvan de este peligro. Esta vez, Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, fue víctima de la inseguridad en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la prima de Christian Castro advirtió que le habían hackeado su cuenta de Facebook y que ignorarán un mensaje que se estaba enviando a través de ella.

"Me hackearon mi cuenta personal de Facebook, les mandan un mensaje diciendo que tienen que firmar una petición, no soy yo!!!! Por favor no hagan caso! Por que los pueden hackear a ustedes!!!" se lee en la publicación de la hija de la ex primera dama.

Sofía Castro advierte que le hackearon la cuenta de Facebook. Foto: Instagram

'¿Y la disculpa?'

Tal parece que las redes sociales de Sofía Castro ultimamente han estado llenas de polémica.

Hace unos días, luego de hacerse oficial el divorcio entre su madre Angélica Rivera y el expresidente Enrique Peña Nieto, Sofía Castro publicó algo que fue tomado por muchos como una indirecta para el expresidente.

"¿Y la disculpa? Yo nomas digo", se lee en el texto.

Sofía Castro mandó indirecta al expresidente Enrique Peña Nieto en Instagram. Foto: Instagram

La reacción del expresidente luego del divorcio, con un post en Facebook donde le agradeció a Angélica Rivera por los años que duraron como matrimonio, también se volvió viral en las redes sociales.